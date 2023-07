El Chulo estrena "Mírame el alma" en colaboración con Al2 El Aldeano

El Chulo está súper contento tras lanzar su sencillo "Mírame el alma", un tema romántico que hizo en colaboración con el rapero cubano Al2 El Aldeano.

"Esta es la canción más importante de mi carrera pues tuve el privilegio y el gran honor de que mi hermano Al2 El Aldeano me la escribiera, me grabara en La Cueva y me guiara en el hermosos proceso a la hora de interpretarla", dijo El Chulo en Instagram.

"Mírame el alma" tiene una bonita letra que al público de El Chulo le ha parecido importante destacar en las redes sociales. Una persona comentó en YouTube al artista que "estás palabras transportan a otro mundo", porque están "cargadas de mucho sentimiento".

Esta colaboración es un sueño cumplido para el reguetonero, quien también agradeció al guitarrista Raymond Daniel, por su apoyo como productor musical de este tema.

"Puedo decir que tengo una canción con el mejor rapero de habla hispana", dijo El Chulo en sus redes sociales, orgulloso de este tema con Al2 El Aldeano.