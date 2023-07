El Chulo anuncia junte con Al2 El Aldeano: "La canción más importante de mi carrera"

La colaboración entre El Chulo y El Aldeano ya es una realidad, el tema se estrenará el próximo jueves y el reguetonero compartió un adelanto en sus redes sociales.

Por las declaraciones del artista en Instagram el resultado de este junte es algo muy especial y que ocupa un lugar importante en toda su trayectoria en la música.

“Súper contento y ansioso de que llegue el jueves para lanzar mi próximo sencillo, les puedo decir sin minimizar todas mis canciones que esta es la canción más importante de mi carrera pues tuve el privilegio y el gran honor de que mi hermano Al2 El Aldeano me la escribiera me grabara en La Cueva y me guiara en el hermosos proceso a la hora de interpretarla”, escribió El Chulo en un post.

Junto a un fragmento del tema de fondo el reguetonero añadió: “Obviamente desde que la empecé a grabar sabía de antemano que nunca pero nunca en la vida sería capaz de interpretarla como él ni al uno por ciento pero hice lo mejor que pude".

Para el cantante se trata de un sueño cumplido: “Se me cumplió mi sueño ya puedo decir que tengo una canción con el mejor rapero de habla hispana sin tenerla estoy muy feliz y quería compartir estas palabras con ustedes mis seguidores los amo gracias por tanto amor y tanto cariño".

En su publicación El Chulo no dejó pasar la oportunidad de agradecer al guitarrista Raymond Daniel, a quien hemos visto colaborar con Al2 en varias ocasiones, y que ahora fue el encargado de producir esta canción.

Por el adelanto se puede saber a ciencia cierta que una vez más El Chulo y Al2 El Aldeano han sacado su lado más romántico.

Desde que los artistas compartieran el pasado febrero fotos juntos desde la casa y el estudio de Al2, muchos pensaron que estaban cocinando algo y aquí está, a solo días de su estreno.