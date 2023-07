Humor: Georgina Rodríguez en Cuba y sin dinero

La youtuber cubana Geylis Garcias hizo una parodia de la serie de Netflix "Soy Georgina", donde muestra cómo sería la vida de la pareja de Cristiano Ronaldo, si estuviera en Cuba y sin plata en el bolsillo.

La Georgina cubana comienza su video diciendo que estuvo gastando mucho dinero y alguien se lo contó a Cristiano, este se molestó y le cerró el grifo.

"He decidido venir a Cuba para aprender rumba y darle un poco de rumba a mi relación con Cris. Y bueno a coger mano de Orula también, pa' qué te voy a engañar. He tenido que aprender a sobrevivir en este país maravilloso, como una cubana más. Me siento parte de ellos. Cuando vine la vez pasada no me sentí tanto el golpe porque vine con dinero, pero..." y ahí comienza su reality show.

Georgina en Cuba lleva a las cámaras hasta la casa de sus vecinas para que sus millones de seguidores conozcan a quienes la acogieron "con tanto cariño". Sin embargo, en todas le piden que suelte el billete que debe y la gente está cansada de verla pidiendo café, azúcar y cuanta cosa se necesita.

"Me tienes dormida con el cuento de que Cristiano te va a mandar una remesa. ¿Hasta cuándo es esto?", le preguntó una vecina.

"Gio, te estoy buscando desde por la mañana. Aquí todo los vecinos tenemos que agacharnos a chupar (las tuberías) para que salga el agua. Estás con el lío de que Cristiano te va a poner una pipa de agua, aquí hay que chupar", le dice otra persona del barrio.

La Georgina en Cuba pierde su elegancia cuando todo el mundo le recuerda que está llena de deudas y sin su marido millonario.

"Los cubanos parece que me tienen odio porque están un poco alterados, pero no. Eso es la escasez, que nos altera un poquito", termina diciendo la influencer.

En otro video la Georgina en Cuba tuvo que cambiar un diamante de Tiffany para comprar un mango y un aguacate en una carretilla de viandas.

La serie de Netflix "Soy Georgina" está inspirada en la vida de Georgina Rodríguez, pareja del futbolista Cristiano Ronaldo. A inicios de 2023 estrenó su segunda temporada y tiene millones de seguidores en el mundo.