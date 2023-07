Doctor cubano celebra un año de llegar a EE.UU.: "Este es el mejor país del mundo"

Cuando cumplió un año de haber llegado a Estados Unidos huyendo del acoso del régimen cubano el doctor Alexander Raúl Pupo Casas afirmó que "este es el mejor país del mundo".

En un emotivo post en Facebook con motivo del aniversario el galeno relató sus primeros pasos en el país y las entrañables vivencias desde entonces, incluida el nacimiento de su primer hija el pasado 7 de julio.

"Hoy hace un año llegué a este maravilloso país. Entré con una bolsa de plástico y solo una muda de ropa en ella, con el corazón apretado y esa incertidumbre que supongo tiene todo el que llega como yo. No puedo decir que ha sido un año fácil, para nada. He pasado por momentos muy duros y realmente tristes. He tenido que superarme y reinventarme para poder superar cada obstáculo y cada cosa que encontrado durante mi estadía aquí", relató.

Captura de Facebook

Dijo que este año le ha dado la posibilidad de conseguir lo que quizás no hubiera conseguido en tres vidas en Cuba, y consideró que "Estados Unidos es una gran escuela, donde abundan las oportunidades pero también la soledad".

"Aquí se aprende el valor que tiene cada segundo de tu tiempo y también te enseña que no todos merecen que lo compartas con ellos. Estados Unidos es la escuela que te enseña el verdadero regalo que es la familia, y que puedes tener todo lo que un día soñaste pero no serás totalmente feliz hasta que no tengas con quien compartirlo", expresó.

Dijo que su nuevo país te enseña a valorar a las personas que están ahí cuando las circunstancias no son buenas, y "te educa, te exprime, te libera, te demuestra que lo único que puede detenerte eres tú mismo".

"No ha sido un año fácil, pero supongo que el próximo será mejor. Esta es la tierra de las oportunidades, la tierra de los ganadores. Nunca vi un pueblo tan educado, tan amable, pero tan fuerte en su interés por crecer y auto superarse", escribió.

Al final de su mensaje, el médico, que fue duramente perseguido en Cuba por sus críticas al régimen en redes sociales, afirmó que si no fuera cubano le hubiese encantado haber nacido en EE.UU.

"Hoy puedo decir, sin importar las opiniones ajenas, que este es el mejor país del mundo y dejaría mi sangre correr por él. Gracias por lo bueno y también por lo malo Estados Unidos. God bless America", concluyó.

Pupo Casas salió de Cuba en 2022 junto al también doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, huyendo del acoso del régimen por sus críticas al comunismo, y realizaron una difícil travesía hacia Estados Unidos.

Al llegar viajó a Florida, donde comenzó a trabajar cargando cajas en un staffing, en el cual ganaba "unas 50 veces lo que cobraba en Cuba".

Pupo no llevaba todavía un mes en el país, cuando mostró el progreso material que había alcanzado –se compró un carro–, y lo comparó con lo poco que logró en Cuba, a pesar de trabajar como médico.

Hace algunas semanas anunció el nacimiento de su hija en Estados Unidos, y dijo que la llegada de Alessandra le hizo sentir "una alegría indescriptible y completa" por primera vez en mucho tiempo.