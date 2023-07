Muere joven cubano recién llegado a EE.UU. en accidente de tránsito

Un joven cubano identificado como Elvis Matos falleció este viernes en la ciudad de Lansing, Michigan, a consecuencia de un accidente de tránsito.

El joven, que se había reencontrado con su mamá en esa ciudad estadounidense el pasado 15 de octubre tras una larga travesía terrestre hasta la frontera, habría perdido el control de su vehículo y chocado contra otro auto, según los reportes locales acerca de la tragedia.

El medio Wilx 10 informó que el hecho ocurrió en la mañana de este viernes, cuando dos autos colisionaron y luego uno de ellos se estrelló contra un árbol en la calle Cedar, de Lansing.

La policía y los bomberos acudieron al lugar del incidente y determinaron que la velocidad habría sido un factor determinante en el fatal desenlace. Solo murió el joven en este hecho.

Los amigos y familiares de Matos, quien vivía en el Reparto Eléctrico de La Habana antes de emigrar, han lamentado su muerte en redes sociales, donde confirmaron que era una persona "increíble" y "con una gran sonrisa".

"Coño mi hermano no sabes lo tanto que me duele esta noticia tuya que me acaban de dar. Asere nosotros que pasamos por miles de cosas, que éramos uno, mi hermano esta noticia me acaba de dejar mal. Te quiero mi hermano EPD. No sé ahora mismo cómo está pasando esto a una persona tan joven. Te quiero mi hermano en cualquier lugar del mundo que estés", publicó en Facebook un amigo de la víctima.

Publicación de Facebook

"No hay palabras para expresar lo que siento en estos momentos. Se me fue mi primo, siempre me apoyó en todo y todavía no me puedo creer que ya no está a mi lado. Elvis Matos EDP se te quiere un mundo y más", dijo un familiar.

Publicación en Facebook

Otro de sus amigos recordó el momento en que el joven cruzó la frontera estadounidense, mientras otros han publicado su llegada al aeropuerto el 15 de octubre de 2022, cuando se reencontró con su mamá.

Publicación en Facebook

Recientemente varios cubanos recién llegados a EE.UU. han perdido la vida en accidentes de tránsito.

Esta semana un cubano que había llegado hace poco tiempo a Estados Unidos, murió en un accidente de tránsito y su familia y amigos están recaudando fondos para trasladar sus restos a Cuba. El fallecido se nombraba Emilio Yero, nacido en Sancti Spíritus, y perdió la vida el domingo pasado en horas de la noche.

También una joven madre cubana de 27 años recién llegada a Estados Unidos falleció el miércoles en un accidente de tránsito. Fue identificada como Nayer Rueda y vivía antes de emigrar en Santa Cruz del Norte, Mayabeque. Llegó a EE.UU. luego de una travesía que comenzó en Nicaragua.