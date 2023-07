Emotivo mensaje de hermana de joven asesinado en aeropuerto de Camagüey: “Un beso al cielo para ti”

La hermana de Cristian Castro Cannet, el joven custodio asesinado en el Aeropuerto de Camagüey, le dedicó un emotivo mensaje cuando se cumple un mes de su muerte.

“Mi Tata hermoso, no puedo creer que hace un mes te fuiste de mi lado, volaste al cielo mi ángel y no te despediste porque sabías que tú hermana no te dejaría ir. Te extraño mucho y te necesito. Un beso al cielo para ti, mi hermano”, escribió en Facebook la joven, identificada en redes sociales como Marice La Divina.

Facebook / Marice La Divina

Castro Cannet fue asesinado a mediados de junio en el Aeropuerto de Camagüey. El custodio que encontró en la madrugada el cuerpo sin vida del joven de 23 años, denunció en declaraciones recogidas por la prensa independiente que la zona donde hacía guardia la víctima no contaba con barreras de seguridad y que era oscura, con la cerca rota y donde la yerba llega a la cintura a veces, lo que facilita la entrada de malhechores.

Cristian fue asesinado en la posta 8 (P8), posición que está ubicada en la cabecera de la pista. Se llevaron su arma después de matarlo y encontraron su cuerpo sobre las 6:30 de la tarde, durante el cambio de guardia.

Su hermana dio a conocer pocos días después del asesinato que el presunto culpable había sido capturado.

“Ya encontraron al asesino de mi niño. Ya está en poder de la policía el criminal despiadado. Ya confesó tan horrendo crimen y se ocuparon las pertenencias robadas”, escribió la mujer.

Marice, que hizo referencia a un solo asesino, no ofreció otros detalles en su publicación sobre las circunstancias del arresto ni tampoco difundió la identidad del acusado.

La hermana de la víctima, quien ha compartido durante todo este mes en redes sociales desgarradores mensajes que dan fe de la magnitud de su pérdida, reiteró, luego de revelar la noticia de la captura, la petición de justicia para Cristian y pidió “paredón” para el responsable del crimen.

La joven lamentó también la aplicación tardía de nuevas medidas de seguridad en el Aeropuerto que, de haber estado vigentes el día del crimen, cree que tal vez hubieran salvado la vida a su familiar.

Versiones no confirmadas por las autoridades señalaron como presuntos culpables del asesinato a un grupo de fugitivos de cárceles cubanas que habrían intentado irse del país en una avioneta, lo que quedó prácticamente desmentido tras la declaración de la hermana de la víctima.