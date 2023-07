Jardiel a punto de ser asaltado en La Habana: "Mi humor me ha salvado"

El humorista cubano Jardiel González no sabe si echarse a reír o ponerse a llorar, después de vivir un impactante suceso en La Habana, donde estuvo a punto de ser asaltado.

En un mensaje en versos, Jardiel explicó en sus redes sociales que estuvo cara a cara con un asaltante en La Habana. El hombre al verlo lo reconoció y lo dejó ir sin golpearlo ni quitarle sus pertenencias.

"Es que no sé si reír o llorar. Por poco soy asaltado y el tipo cuando me vio, al ver así que era yo, me dijo: 'Flaco, te has salvado. Ya estuvieras to' golpeado pa' quitarte el celular'. Mi humor me acaba de salvar y doy gracias a las redes. Cosas que en Cuba suceden. No sé si reír o llorar. La cosa está mala caballero", dijo Jardiel.

Las personas que trabajan en horarios nocturnos, como los humoristas que muchos hacen shows en cabaret, deben andarse con mucha precaución en La Habana y en otras ciudades del país.

"Ojo. Es una señal. Este te conoció pero otros pueden no conocerte o simplemente no importarles. Así que cuídate mucho por favor", le dijo una fanática a Jardiel.

El humorista también pidió a sus seguidores que tengan cuidado en las calles de La Habana. La violencia en la ciudad sigue en aumento, en medio de la actual crisis económica, política y social que atraviesa el país.

Hace pocos días Jardiel criticó la cantidad de basura que hay en todas las ciudades cubanas, fundamentalmente en La Habana.

El artista en un mensaje muy serio, pero con toques de humor, se lamentó de que esos desechos que hay por todas partes no fueran alimentos, haciendo alusión a la crisis y escasez de comida que hay en Cuba.