Jardiel sobre el Día de Reyes "en un país como Cuba"

Mucha risa, pero también tristeza, provoca el último sketch del humorista cubano Jardiel, a propósito de la celebración del Día de los Reyes Magos en Cuba.

Con su habitual sarcasmo y tino para tratar temas de actualidad e interés social, Jardiel recreó en unos pocos segundos cómo muchos niños en la isla viven el seis de enero, día en que en muchos hogares del mundo los arbolitos amanecen llenos de regalos de sus Majestades, Los Reyes del Oriente.

"Imagínate tú so perro penco, seis de enero, día de Reyes Magos en un país como Cuba, la isla de la magia", comienza el vídeo compartido hace unas horas en su cuenta en Instagram.

"Los muchachos jugando con pedazos de palo, los carritos de los muchachos de hoy... Yo los he visto con cajas de cartón, amarrado con un cordel halándolo y haciendo así con la boca 'brum brum'", continuó en su dramatización.

"Una infancia a puro invento, a pura innovación... es que por eso es que después salimos los adultos que salimos, tan locos...porque es que de niños imagínate cómo tienen que improvisar y la inventiva de esos niños, como lo fui yo igual y como lo han sido una pila aquí, que ahora mismo están en Cuba y no necesariamente en Cuba, en el mundo entero. Los niños de aquí son los príncipes magos, los futuros reyes", cerró su sketch que refleja la triste realidad de muchas familias en Cuba, donde muchos padres no pueden permitirse comprar juguetes para sus niños pues no les alcanza con su salario.