Nadadora Diana Nyad elogia valentía de joven que escapó de Cuba en un kayak inflable

La célebre nadadora estadounidense Diana Nyad, que hizo historia al cruzar a nado el Estrecho de Florida hace una década, destacó la valentía del joven cubano que se inspiró en su hazaña para llegar a las costas de Florida en un kayak inflable.

Los elogios de Nyad sobre la insólita aventura de Alejandro Nápoles se produjeron luego de una reciente conversación telefónica entre ambos que dejó emociones compartidas y el compromiso de un próximo encuentro.

“¿Recuerdan la noticia de hace casi un año sobre el joven cubano Alejandro Nápoles y su valiente fuga de Cuba en un pequeño kayak inflable?”, escribió Nyad en su página de Facebook. “Ayer compartimos una maravillosa conversación por teléfono (…) Escuché toda su arriesgada historia y terminamos bromeando con que mis 53 horas de travesía fueron más rápidas que las 61 suyas”.

“¡Bienvenido a Estados Unidos, Alejandro!”, agregó la legendaria deportista, también autora y periodista,

Pero Nyad tuvo también duras palabras sobre las circunstancias que obligaron a Nápoles a abandonar Cuba y arriesgar su vida en busca de libertad y futuro.

“Muchos estadounidenses dicen que les gustaría que Cuba se quedara siempre como está, con la hermosa arquitectura colonial (incluso con las paredes desmoronándose y la pintura original irreconocible y los encantadores coches americanos de los años 50). Pero los cubanos sufren pobreza y opresión. Están desesperados por un cambio. Tan desesperados como para subirse a un pequeño kayak inflable y partir hacia una costa lejana”, opinó.

El contacto entre ambos se propició luego de que Nápoles ofreciera una entrevista a CiberCuba relatando los antecedentes y pormenores de su viaje de tres días, con el reconocimiento de que la proeza de Nyad en 2013 fue su inspiración para decidirse a lanzarse al mar rumbo a las costas de Florida.

Alejandro Nápoles durante la conversación telefónica con Diana Nyad el pasado miércoles. Foto: Cortesía

La abogada para el caso de inmigración de Nápoles, Sophia Carballosa, localizó a Nyad en Los Angeles y le dejó saber lo que ella significa para su cliente.

“Fue un momento inolvidable”, dijo Nápoles de la charla de aproximadamente 15 minutos que sostuvo con Nyad el pasado miércoles. “Leí su historia, vi los videos de su travesía y fue lo qu me inspiró a realizar lo que fue mi locura por escapar de Cuba. Si ella lo había hecho nadando, a los 64 años, yo estaba seguro que iba a poder hacerlo remando sobre un kayak”, declaró el joven, que llegó a Cayo Marathon el 21 de agosto de 2022.

El viaje que consagró a Nyad como la primera persona que atravesó a nado el trayecto desde La Habana a Cayo Hueso, se inició el 31 de agosto de 2013. Luego de 53 horas y 110 millas de brega, su reto se había convertido en una hazaña contemporánea en el quinto intento.

“Para mi resultó muy gratificante escucharla y saber que a ella le ha motivado mi historia”, agregó Nápoles.

En su post, Nyad resaltó el hecho de que el joven cubano no tenía ninguna experiencia en kayak ni conocimiento de la navegación en el mar para planeó su salida desde la playa de Guanabo, en La Habana.

“El joven planeó su fuga de la isla que ama, pero es una tierra donde enfrentó falta de libertad para ser quien uno quiere ser, para expresarse abiertamente”, escribió la nadadora.

Nápoles fue invitado por Nyad a una presentación de la película inspirada en su vida y en la culminación del “Everest de la natación” desde La Habana a Cayo Hueso. El filme lleva por título Nyad y se estrenará en la plataforma de Netflix en septiembre, en ocasión del décimo aniversario de su histórico maratón a nado.

Los conocidos documentalistas Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, ganadores del Oscar por Free Solo en 2019, debutan en el cine de ficción con este drama, que está inspirado en la autobiografía de Nyad, Find a Way.

Los papeles protagónicos están a cargo de Annette Bening, que interpretará el papel de Diana Nyad, y Jodie Foster como Bonnie Stoll, entrenadora y compañera de Nyad por muchos años.

“Todavía me parece que no he salido de un sueño”, comentó Nápoles, que el próximo agosto presentará oficialmente la solicitud para recibir su residencia permanente en Estados Unidos al amparo de la Ley de Ajuste Cubano.