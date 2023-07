Embajada de EE.UU. concede entrevista a influencer cubano Kristoff Kriollo

El influencer cubano conocido como Kristoff Kriollo", quien arribó a Miami el mes pasado, antes de irse del país entrevistó a un funcionario consular de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, quien respondió a algunas de las dudas más frecuentes sobre temas migratorios.

En el diálogo -de unos nueve minutos de duración- el diplomático indicó primero que hay tres vías principales para poder emigrar legalmente a Estados Unidos: la visa de inmigrante, el Programa de Reunificación Familiar (CRFP) y el parole humanitario.

En el caso de la visa de inmigrante, el funcionario explicó que es necesario tener un familiar en Estados Unidos que haga la reclamación. Precisó que por esa vía no hay un cupo oficial asignado de aprobaciones, y explicó que mientras más lejano sea el vínculo entre el reclamado y quien hace la reclamación, menos posibilidades tendrá el solicitante.

Sobre algunas quejas o demoras que indican que el parole humanitario "llega más rápido" que el Programa de Reunificación Familiar, el oficial consular explicó que no es que ellos se demoren mucho, sino que hay un largo listado de personas con ese trámite en curso.

"No es que nosotros demoremos diez años en tramitar los casos aquí en la Embajada, es que hay diez años de personas esperando para esa misma categoría de visa y simplemente hay que esperar", argumentó.

Indicó, además, que tener una reclamación pendiente por una visa de migrante o CFRP no excluye de optar por el parole humanitario, en caso de que el solicitante considere que por esa vía podrá conseguir antes su objetivo.

A los solicitantes del parole humanitario les pidió paciencia y que esperen a que sus casos sean procesados.

En la parte final de la entrevista, el funcionario insistió en que si alguien intenta entrar de manera ilegal por mar o tierra a Estados Unidos, esa persona no solo no clasificará para el parole humanitario y será devuelto a Cuba, si no que además durante cinco años no podrá ingresar a territorio estadounidense de forma legal.