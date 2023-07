Cubanos bloquean calle en Centro Habana en protesta por apagón

Un grupo de cubanos bloquearon el tráfico en la noche de este domingo en la confluencia de las calles San Lázaro y Belascoaín, en Centro Habana, en protesta por continuos apagones que llevan sufriendo desde hace más de tres días, según reportes en redes sociales.

"No solo tres días, son 10 días y nada nadie nos resuelve el problema la comida echándose a perder. Los niños casi ni duermen en la noche. Los refrigeradores no se pueden poner. Los de la Empresa Eléctrica vienen, supuestamente areglan el problema. Solo dura 20 minutos y se vuelve a ir de nuevo la corriente. Basta ya que no somos carneros, simplemente seres humanos trabajadores y necesitamos vivir como personas", escribió en Facebook una residente en la zona, que confirmó la inestabilidad que vienen padeciendo en el servicio eléctrico desde varios hace días.

Captura de Facebook/El Funky

"Basta ya. Es una falta de respecto, llevamos más de una semana en el quita y pon de la corriente y los bombillos fundiéndose. Los refrigeradores apenas se pueden poner por el sube y baja del voltaje, los niños apenas ni duermen basta ya, necesitamos respuesta por nuestros hijos", subrayó otra internauta.

En las imágenes que circulan en redes sobre la protesta se ve a media docena de personas sentadas en sillas y hasta un sofá situado en mitad de la calle impidiendo el paso de vehículos, mientras en las inmediaciones otro grupo de personas mira el desarrollo de los acontecimientos.

En otro breve video se ve a un par de policías motorizados conversando con los ciudadanos.

“Cinco o seis puestos y los demás con miedo, viendo a ver qué pasa desde afuera”, lamentó un internauta en medio de varias opiniones que coincidieron en que las protestas en Cuba necesitan de masividad para ser efectivas.

"Cuando les pongan la corriente, termina todo. Solo es una reclamación, no una protesta por falta de derechos u otra cosa. En La Lisa la gente se pasó más de 21 días sin agua y nada ocurrió. El cubano no está pa' eso", observó otro usuario.

Según el testimonio de varios comentaristas, los alrededores del parque Maceo se llenaron de patrullas y la protesta fue finalmente disuelta.

El activista Yoandi Montiel Hernández -conocido como El Gato de Cuba- compartió imágenes en las que se vio un movimiento inusual de vehículos policiales en la capital en la noche de este domingo.

Captura de Facebook/Yoandi Montiel Hernández

Algunos internautas apuntan que durante el incidente el servicio de internet falló.

La inestabilidad eléctrica en la zona donde ocurrió el incidente se registró por primera vez el pasado fin de semana, cuando la Empresa Eléctrica indicó que averías en el servicio eléctrico soterrado provocaron apagones en lugares de Centro Habana y La Habana Vieja.

Al cierre de esta nota no hay otros detalles confirmados sobre la manifestación de descontento popular registrado en el citado municipio habanero.