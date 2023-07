Primeros días en Miami de la youtuber cubana Hildina: "¡Viva el capitalismo!"

La youtuber cubana Hildina (Hilda Núñez Díaz), quien arribó a mediados de este mes en compañía de su bebé y de su padre a EE.UU. a través del parole humanitario, quedó impactada con la abundancia de la que ha podido disfrutar durante sus primeros días en territorio estadounidense, y específicamente en su primera parada: la ciudad de Miami.

"La verdad es que aquí es para morirse. No sé ni qué seleccionar ni que escoger. El cambio es muy grande. Estoy superimpresionada. ¡Ay, viva el capitalismo!, todavía no me lo creo. La gente superamable”, dijo la joven durante su primera visita a una tienda Ross.

Todavía adaptándose a su nueva vida, Hildina quedó deslumbrada con los centros comerciales y la limpieza en todos los lugares.

"Es para morirse la cantidad de cosas que hay", dijo al caminar por el área de comida del Dolphin Mall donde -como suele suceder con los cubanos que salen del país- quedó profundamente impactada por la cantidad y diversidad de alimentos que se puede comprar.

Y es que no hace muchos meses, en diciembre del pasado año, Hildina -quien vivía en Santiago de Cuba- quedó espantada al recorrer un agromercado en La Habana y ver los precios de los productos.

En esa oportunidad la joven visitó el mercado de San Rafael, en Centro Habana, donde en menos de una hora se gastó 6,150 pesos. Tras su visita, confirmó lo que ya le habían dicho: que en La Habana vendían muchas más cosas que en Santiago de Cuba, pero que los precios son mucho más altos.

La joven youtuber abandonó Cuba en mayo tras ser víctima del acoso de la Seguridad del Estado por sus publicaciones en redes sociales, dondemostraba la realidad cotidiana que se vive en el país.

Hildina fue detenida en Cuba en varias ocasiones. La última vez fue en marzo de este año, cuando la policía política le incautó todas sus herramientas de trabajo para evitar que pudiera hacer videos mostrando lo que pasa en la isla.

Tras abandonar Cuba, estuvo un tiempo viviendo en Trinidad y Tobago y ahora ha podido viajar a Estados Unidos y reunirse con su esposo, que ya se encontraba en territorio estadounidense. En Cuba solo queda su mamá a quien luchará por sacar de la isla lo antes posible.