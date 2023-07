Periodista Abraham Jiménez Enoa denuncia que fue amenazado por agentes cubanos en España

El periodista Abraham Jiménez Enoa denunció este martes que fue amenazado por dos posibles agentes de la Seguridad del Estado cubana en España

“En Barcelona, a una cuadra de donde vivo acá, mientras llevaba a mi hijo en su cochecito, dos hombres cubanos, pasaron por mi costado y me gritaron: Abraham, sabemos que estás cerca de tu casa. Me detuve, los miré y miré a mi hijo, que me preguntó: ¿papá qué pasa?”, contó el periodista en sus redes.

Jiménez Enoa, periodista independiente cubano obligado al exilio tras años de presiones y represión, relató que los dos hombres, vestidos con la indumentaria típica de los “segurosos cubanos”, se alejaron riendo tras la amenaza.

“Por mi hijo, decidí quedarme parado. De lejos detallé la ropa de los dos hombres: vestían pulovers de cuello por dentro de sus pantalones. La pinta clásica de los segurosos cubanos. El pasaje me hizo viajar a mis últimos días en Cuba, donde no podía ni dar un paso sin sentirme vigilado, observado, sin que me provocaran en la calle”, asegura.

“La Seguridad del Estado no va a descansar, no va a detener sus métodos mafiosos, su único fin es intentar amedrentar a quienes denunciamos los atropellos del régimen, aunque estemos a un océano de distancia. De más está decir que no me voy a quedar, jamás, en silencio”, concluyó.

Jiménez Enoa, recientemente nombrado Periodista del Año por la organización One Young World, denunció en mayo pasado, durante la Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia, la naturaleza represiva del régimen cubano que lo obligó a un exilio forzado.

El exdirector de la revista independiente de periodismo El Estornudo, colaborador de medios internacionales como The Washington Post y Gatopardo, y autor del libro La isla oculta: Historias de Cuba, fue uno de los oradores de este importante evento anual, donde relató su historia familiar para explicar cómo el régimen cubano ha divido y esparcido el odio entre generaciones de cubanos.

Asimismo, el joven periodista denunció la forma en que el régimen cubano reprime y criminaliza el periodismo independiente, a partir de su experiencia particular.

En septiembre pasado, Jiménez Enoa fue distinguido con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa que entrega anualmente el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), por ser “una voz prominente y abierta dentro de la comunidad de medios de comunicación de Cuba”.

La organización explicó que el joven reportero es “una voz prominente y abierta dentro de la comunidad de medios de comunicación de Cuba, que brinda nuevas perspectivas sobre los desafíos para los periodistas independientes e informa sobre temas que rara vez cubren los medios estatales, incluido el racismo en Cuba”.

Asimismo, recordó la represión en su contra desde 2016, cuando formaba parte de El Estornudo, y dijo que la persecución arreció a raíz de su colaboración en The Washington Post y en Gatopardo.

“En 2020, agentes de la Seguridad del Estado desnudaron y esposaron a Jiménez, lo interrogaron durante cinco horas y lo amenazaron a él y a su familia por sus escritos sobre la vida en Cuba en su columna mensual del Washington Post”, explicó el CPJ.

“El persistente acoso y la censura obligaron a Jiménez a huir a España en 2021, donde actualmente vive exiliado”, subrayó la organización.