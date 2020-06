Abraham Jiménez denuncia arresto domiciliario: "El gobierno cubano es abusador y racista"

El periodista Abraham Jiménez Enoa, director del medio independiente El Estornudo, denunció que está en arresto domiciliario para impedir su participación en la marcha pacífica convocada para este martes en La Habana y otras provincias de Cuba para exigir justicia por el joven Hansel Hernández Galiano.

"Estoy en arresto domiciliario. Varios agentes de la Seguridad del Estado y una patrulla con 4 oficiales están apostados en los bajos de mi casa para impedirme ir a cubrir la marcha de protesta por la muerte de Hansel Hernández. El gobierno cubano es abusador y racista", escribió Jiménez en su cuenta oficial de Twitter.

El también columnista de The Washington Post, donde recientemente denunció la muerte de Hernández por el disparo de un policía como un hecho racista, es uno de los periodistas y activistas independientes que permanecen retenidos en sus casas con la amenaza de ser detenidos si salen a la calle para participar en la convocatoria pacífica.

"Ya no solo me arrestan en mi propio domicilio, también el régimen me corta el Internet de mi teléfono", agregó Jiménez en otro tuit.

El también miembro de El Estornudo, Carlos Manuel Álvarez, agregó en Facebook que en la mismas situación que Jiménez están otros periodistas de ese medio: Mónica Baró y Darío Alejandro Alemán Cañizares.

Baró denunció que su casa estaba vigilada también por una patrulla de la policía.

Este martes fueron detenidos el coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer y su hijo en Santiago de Cuba, mientras en La Habana fueron retenidos la artista Tania Brugueras.