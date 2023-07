"Díaz Canel no es el que manda en Cuba", asegura el Padre Alberto Reyes

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel es únicamente "el rostro, pero no es el que decide; no es el que manda en Cuba", aseguró el sacerdote cubano Alberto Reyes a la agencia ACI Prensa, en una entrevista en la que describió la situación de acoso a la libertad religiosa en la Isla.

El mandatario cubano "es la diana hacia la cual poder dirigir todo el disgusto que tiene este pueblo, pero [él] no hace nada por sí mismo; no puede", aseguró el P. Reyes, de la diócesis de Camagüey.

Según explicó, Díaz-Canel "no puede hacer nada con respecto a la libertad religiosa, porque eso es algo decidido por encima de él. Todo el tema del control de las iglesias lo lleva la Oficina de Asuntos Religiosos dirigida por Caridad Diego, que por más de 30 años ha controlado con mano de hierro la actividad de la Iglesia y es la que decide todo este control férreo que hay sobre la Iglesia. (…) En ese sentido, Díaz Canel simplemente acata órdenes, no es el que decide".

Sobre la actitud del régimen cubano hacia los sacerdotes católicos y creyentes laicos que no se atienen al silencio que les exige el gobierno, el P. Reyes señaló: "Hemos sido amenazados con ser enjuiciados y con ser encarcelados si seguimos publicando en los medios nuestra opinión sobre la situación del país, cuando no coincide con la versión oficial".

El sacerdote, usualmente muy activo en redes sociales, ejemplificó la hostilidad oficialista al recordar que "sacerdotes, religiosos y religiosas que hemos alzado la voz hemos sido acosados, se nos han hecho actos de repudio públicos, y se nos ha llamado a la Seguridad del Estado. Ha ocurrido mucho en los últimos tiempos".

En junio, la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada presentó el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2023, que elabora la ONG Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN, por sus siglas en inglés).

Sobre el progresivo deterioro de esta libertad fundamental en Cuba, el P. Reyes afirma que su causa es la necesidad que tiene el gobierno del Partido Comunista de "tener el control sobre la Iglesia: qué se permite, qué no se permite, de acuerdo con sus propios intereses".

Para ilustrarlo, señaló que, en efecto, en los templos católicos se puede celebrar misa –quizás uno de los principales "argumentos" del régimen para mostrar que no se inmiscuye ni impide el culto religioso–, pero, por otro lado, el gobierno niega el acceso de la Iglesia a los medios de comunicación y al sistema educacional (si acaso, en el sistema de salud, el acceso es "ínfimo", dijo).

En el caso de las procesiones, el permiso está sometido a "las condiciones que ellos quieran dar".

"Por ejemplo, hay veces que sí me han autorizado una procesión, pero con el recorrido que ellos quieren y no el que he propuesto yo, que soy el párroco. Entonces, por supuesto que no hay libertad religiosa en Cuba. Se puede dar Misa, las iglesias están abiertas, pero todo lo demás falta", recalcó.

De igual modo, señaló que las autoridades solo han permitido la construcción de algunos templos "después de procesos muy largos", al tiempo que suele obstaculizar la reconstrucción de edificios de culto estructuralmente dañados.

Cualquier ministro religioso católico que reclame ante estos atropellos se pone inmediatamente en la mira de los funcionarios comunistas, quienes "se quejan continuamente a los obispos y a los superiores religiosos para que sean ellos los que tomen medidas contra nosotros; para que sean ellos los que nos silencien y entonces ellos (los funcionarios) quedar con las manos limpias".

En diciembre de 2022, el P. Reyes resumió en un post de Facebook la falta de libertad religiosa imperante en Cuba, y la ilustró con la obsesión de la Oficina de Asuntos Religiosos de "fiscalizar cada movimiento de la Iglesia", así como con las "llamadas de atención" a laicos, religiosos y sacerdotes" que discrepan de las decisiones del gobierno cubano.