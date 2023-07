Willy Chirino presume orgulloso de su nieta Elis: "Esta niña no deja de sorprenderme"

Si hay algo que hace muy feliz a Willy Chirino es su familia, pero ver que algunos de sus miembros, como su nieta, aman la música tanto como él no tiene comparación.

El salsero cubano presumió en su Instagram de Elis Regina, su nieta mayor, con un video en el que la joven aparece cantando en un escenario mientras su pareja con la guitarra y una banda la acompañan.

“Esta es mi nieta Elis Regina Chirino. A la izquierda está su novio Elio tremendo guitarrista. Esta niña no deja de sorprenderme todos los días”, escribió el orgulloso abuelo.

Por las imágenes se puede comprobar que la pasión por la música corre por las venas de la muchacha pues tiene una voz muy potente.

Algunas artistas como Claudia Valdés, Srta Dayana y Carmen Daysi reaccionaron en los comentarios al post por el talento de la chica.

Hace poco Willy desempolvó una foto muy tierna de cinco años atrás junto a sus dos nietas Elis y Fiona con sus "caritas sonrientes".

Cuando los Chirino se unen el resultado siempre viene acompañado de música. En una oportunidad el artista cubano presumió del talento de las mujeres de su familia.

Cuatro de sus hijas y su nieta Elis interpretaron al piano un fragmento de "After the Love Has Gone", un tema de 1979 de la banda estadounidense Earth, Wind & Fire.

Durante un concierto en diciembre de 2018, Willy Chirino logró reunir a sus cinco hijas mujeres y también a Elis en el escenario, un momento que para él fue único, super especial y que lo llenó de una felicidad infinita.