Willy Chirino rendido al talento musical de las mujeres de su familia: "Proud Papa!"

El popular cantante cubano Willy Chirino se mostró orgulloso y feliz de haber reunido este 4 de julio a buena parte de su familia en la casa de una de sus hijas, y no dudó en compartir con sus seguidores una prueba del talento musical que atesoran las féminas de su familia.

“Así son las fiestas cuando Los Chirino nos reunimos. Celebrando el 4 de Julio en casa de Olgui. Solo Alana, Fiona y Justin faltaron, pues viven en Los Ángeles… Proud Papa!”, escribió el artista junto a un video en que sus hijas y una de sus nietas interpretan un fragmento de "After the Love Has Gone", un tema de 1979 de la banda estadounidense Earth, Wind & Fire.

El video en cuestión -de casi un minuto- muestra un perfecto acople de voces y afinación, que decenas de seguidores del músico han celebrado con no pocos elogios al talento musical de la familia.

“Anoche celebrando el 4 de Julio en casa de Olgui compartimos una descarga musical con el talento de estas niñas. En el piano Olgui Mari, a la derecha Jesse, le sigue Angie y detrás están Nicolle y Elis, la otra nieta, ya hecha una mujer”, describió Lissette, esposa del músico, en el apartado de comentarios.

“Solo faltaron Alana, Fiona y Justin pues viven en L.A.. y cómo se extrañan. Claro que también estuvieron Gianfranco, nuestro hijo y su esposa Andrea, el esposo de Angie, Mike, y el de Olgui, Eric. Por supuesto Dash, John William y Andres Julian AJ, 3 de los nietos. Ojalá que ustedes tambien hayan pasado un lindo día. Besoos”, concluyó Lissette.

Parte de la familia de Willy Chirino se reunió este 4 de julio en casa de una de sus hijas (Fuente: Captura de Facebook/Willy Chirino)

Previamente, en otra publicación de este 4 de julio, Willy Chirino ya se había mostrado "agradecido por vivir en el mejor país de mundo".

Natural de la provincia de Pinar del Río, Willy Chirino arribó a Estados Unidos en 1961, con apenas 14 años, como parte de la conocida Operación Pedro Pan. Un año después se reencontró con sus padres.

Considerado un icono del exilio cubano en Estados Unidos, el compositor y cantante ha reiterado en varias ocasiones que agradece la decisión de su papá de haber sacado a su familia de Cuba para empezar una nueva vida en un país libre.

