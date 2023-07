Fallece a los 56 años la cantante irlandesa Sinéad O'Connor

La cantante irlandesa Sinéad O'Connor, quien encabezó las listas de éxitos de todo el mundo con la canción "Nothing Compares 2 U", falleció este miércoles a los 56 años.

El Irish Times y la cadena nacional RTE informaron el deceso de la artista, que ocurre 18 meses después de que su hijo Shane se suicidara con apenas 17 años.

Aunque no han trascendido las causas de su muerte varios medios afirman que la muerte de su hijo había agravado la salud mental de O´Connor, que fue diagnosticada con trastorno bipolar en 2003 y había amenazado en varias ocasiones de manera pública con suicidarse.

El exitazo 'Nothing compares 2 U', compuesto por Prince, la catapultó a la fama mundial a principios de los 90, pero la artista también ha sido conocida tanto por su cabeza rapada como por sus opiniones contundentes sobre la religión, el sexo, el feminismo y la guerra.

La agencia Reuters recordó que la cantante rompió una foto del papa Juan Pablo II durante una aparición televisiva en "Saturday Night Live".

Nacida en Dublín en 1966, la cantante estuvo ligada a la escena musical de la capital irlandesa, donde protagonizó una gran enemistad con la agrupación U2, que ya era famosa en los 80.

Su primer álbum salió en 1987 y se tituló The Lion and the Cobra, cuando ella tenía 21 años; pero su éxito llegó tres años después con la interpretación del 'Nothing Compares 2 U' de Prince, que se convirtió en uno de los mayores éxitos del mundo y la catapultó a la cima de varias listas de éxito.

Durante toda la década de los 90 y a principios del nuevo milenio, O'Connor siguió grabando álbumes explorando diferentes estilos musicales con buena acogida por parte de la crítica.

Tras lidiar con otros problemas de salud como la fibromialgia, en 2003 le fue diagnosticado un trastorno bipolar que marcó su vida desde ese momento.

En varias ocasiones alarmó a sus seguidores tras asegurar de manera pública que tenía claros pensamientos suicidas y que pensaba quitarse la vida.

El fallecimiento el pasado enero de 2022 de su hijo Shane, de apenas 17 años, habrían afectado a la artista, que permanecía atrapada por los monstruos de su cabeza.