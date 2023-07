Asesinan a hombre para robarle dentro de su casa en La Habana

Un hombre fue supuestamente asesinado dentro de su domicilio en La Habana durante un presunto robo, según medio independiente cubano.

La víctima, a quien le infligieron numerosas puñaladas, rondaba los 60 años y residía en el barrio Calleja, en Arroyo Naranjo, apuntó este martes la plataforma independiente Cubanet.

También en el citado reporte se refiere que esa persona era taxista y anotador del juego del azar, conocido como "La bolita", especie de lotería.

Asimismo, informaron que el crimen ocurrió alrededor de las 6:00 a.m. de este martes, y según vecinos el móvil a punta hacia un robo en su casa.

“Yo fui quién lo encontró, la casa estaba abierta, aunque eso no es sorpresa porque él abría las puerta desde las 5:00 de la mañana, para las personas que iban a jugar sus números temprano. Verlo tirado en el piso y el charco de sangre me impactó mucho y empecé a gritar; eso fue como a las 6:05 de la mañana”, declaró al citado medio una vecina cercana a la víctima que no quiso ser identificada.

Además, refirió que otros vecinos cercanos escucharon una fuerte discusión en hora cercana al crimen.

Los entrevistados se refirieron a la víctima como El Chino y también como Tito, quien era conductor de un taxi estatal y se dedicaba a anotar números del juego del azar más popular en la isla, pero que está prohibido en la isla y hasta sancionado por sus leyes.

Tras la difusión de este supuesto crimen, en Facebook un usuario se preguntó que “hasta cuándo será esto” en Cuba, donde “ya no estamos seguros ni dentro de nuestras casas, nuestra vida se han vuelto un horror”.

“Dios mío, esto tiene que parar ya es todos los días”, apuntó otro internauta.

Desde el último año, en Cuba se observa una tendencia al aumento de la criminalidad , con reportes de hechos violentos con armas, robos dentro de viviendas, heridos graves y hasta asesinatos, muchos de estos denunciados en redes ante la poca efectividad de la policía para detener esta escalada de violencia en Cuba.

En medio de esta creciente ola de inseguridad en la isla y las críticas a las autoridades, el Ministerio del Interior de Cuba (MININT) salió a decir que en un barrio de La Habana los delitos "prácticamente no ocurren", tras un supuesto experimento.

En reciente reunión con diputados al Parlamento, el ministro Lázaro Alberto Álvarez Casas se refirió al enfrentamiento al delito en el consejo popular La Rampa, del municipio Plaza de la Revolución.

Según Álvarez Casas, la experiencia -de la que no dio detalles- fue tal que todos los factores de diferentes organismos de la comunidad se involucraron, y actualmente se respira un ambiente de trabajo, los delitos prácticamente no ocurren y si suceden se descubre a los autores con mucha inmediatez.

"A partir de esa experiencia, identificamos un consejo popular en cada uno de los municipios de la capital, y lo extendimos a otros lugares del país, como en Pinar del Río, Matanzas, Las Tunas, Artemisa", detalló el General de División, citado por Radio Rebelde.

No obstante, las denuncias de delitos siguen en escalada en las redes.

A principios de este mes, se conoció del asesinato de un joven cubano a puñaladas en el municipio de Playa, presuntamente para robarle.

El fallecido fue identificado como Frank Ernesto Viel Peña, conocido por sus amigos como "Frank el loco" o "El jorobado".

También en la última semana otro joven fue asesinado a puñalada durante una discusión en Guantánamo, en el interior del país, donde también se repite la misma inseguridad que en la capital del cubana.