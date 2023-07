Se viene bomba musical: Así suena "Ya no me mientas más", lo nuevo de El Chulo y Lenier Mesa

Contando literalmente las horas están los fans de El Chulo y Lenier Mesa tras escuchar un adelanto de su nueva colaboración titulada "Ya no me mientas más".

Ha sido El Chulo quien compartió un fragmento de la canción, que ya huele a éxito, y en la que comienzan a ritmo de ranchera.

"Esta bomba sale este viernes a las 5:00 Pm por mi canal de YouTube junto a mi hermano Lenier Mesa", dijo El presidente del reparto en la publicación, donde mencionó a otros implicados en la grabación del tema y dirección del clip.

"Ya no me mientas más, que hablas mucho pero no me quieres. No digas que vas a hacer y hazlo ya. Eso es lo malo que tú tienes", cantan en el que parece será el estribillo de la canción

En las stories El Chulo -cuyo nombre real es Abel Díaz Rodríguez- compartió otras imágenes, que parecen corresponder al videoclip, donde se ve un decorado con banderas y mariachis.

El Chulo y Lenier lanzarán "Ya no me mientas más" / Instagram stories

Osvany Cepero, por su parte, compartió un vídeo en Instagram junto a los protagonistas del nuevo junte en la música cubana.

"Te vamos a cambiar la vuelta esta vez", alertó El Chulo a sus fans.

En redes los seguidores de ambos intérpretes reaccionaron con entusiasmo al adelanto; muchos, convencidos de que será un nuevo 'palo' musical.

"Pero tú no piensas parar mi javao"; "Apretaste"; "Ay Dios, se votaron"; "Buena esa"; "Al fin"; "Durísimo ese palo, las bestias juntas bendiciones"; "Buena colaboración, se viene duro ese tema"; "Buena música, todo lo que Lenier toca lo convierte en oro, buena esa Chulo; Un junte de lujo"; "Chulo esa letra y música está 100% elegante"; "Mi hermano el tema no ha salido ya está rompiendo las redes el más duro de to' Miami, El chulo pa"; "Combinación perfecta Chulo y Lenier", se lee en los comentarios, entre los que alguno, aún sin haber salido, ya pide remix con 6ix9ine.

Antes de este que está próximo a estrenarse, Lenier Mesa y El Chulo han lanzado otros temas juntos, como por ejemplo, "Ya es muy tarde", en 2018 o "Déjame", un año después.

Además han formado parte de otros sencillos como "Más rico mañana", lanzado en 2020 y en el que, además de ellos dos, también participaron Jacob Forever, El Taiger, El Micha y El Uniko. En 2021, Lenier y el Chulo se unieron a El Chacal, Yomil y El Micha, para lanzar "Soy yo".