Policía mata a hombre que amenazó con cuchillo a dos mujeres en tienda de Victoria's Secret en Miami Beach

La policía de Miami Beach ultimó a tiros a un hombre que amenazó con un cuchillo a dos mujeres en una tienda de Victoria's Secret en en Lincoln Road el jueves por la tarde.

"A las 5:32 pm, MBPD recibió una llamada de perturbación en 901 Lincoln Road. Los oficiales llegaron de inmediato a la escena y localizaron a un sujeto masculino armado con un cuchillo que amenazaba a dos víctimas. Un oficial disparó su arma de fuego, alcanzando al sujeto", dijo en Twitter el Departamento de Policía de Miami Beach.

El secuestrador, cuyo nombre no ha trascendido a los medios, puso el cuchillo en el cuello de una de las mujeres, al parecer una clienta.

Un video compartido por Local 10 News muestra al oficial de policía con su arma desenfundada mirando al agresor, a que se le ve gritar.

La persona que filmó el video comentó que el hombre fue descubierto robando, y que las dos rehenes eran madre e hija.

"La voy a matar, la voy a matar, no me obligues a lastimarla, no me obligues a lastimarla", gritaba el sospechoso, según relató el testigo.

La grabación concluye antes de que el agente dispare.

Una fuente policial relató al Miami Herald que los policías le dijeron al hombre que bajara el arma, y al no obedecer, uno de ellos le disparó en el área de la cabeza.

"Tuvo que tomar una decisión en una fracción de segundo. Salvó la vida de la joven. Fue heroico", expresó Robert Hernández, presidente de la Orden Fraternal de la Policía de Miami Beach.

Los oficiales evacuaron todas las tiendas a lo largo de Lincoln Road.

Las autoridades informaron que el sujeto fue transportado a la Unidad de Traumatismos Ryder del Jackson Memorial Hospital en estado crítico.

"Las dos víctimas están a salvo y hablando con los detectives", precisa el tuit.

Poco antes de las 11:15 pm, se confirmó la muerte del sospechoso en el hospital.

"Según la política del Departamento, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida investigará este tiroteo en el que participó un oficial. Todos nuestros oficiales y todos los demás en el área están a salvo", anunció el Departamento.