Así lo dejaron: Aparece el auto que robaron a Lenier Mesa en su casa de Miami

Lenier Mesa compartió un video en su cuenta de Instagram donde anuncia que finalmente apareció el automóvil que le robaron el pasado sábado de su residencia en Miami, Florida.

Según cuenta el cantante cubano en el video, su vehículo fue encontrado tan solo 24 horas después del hurto gracias a la ayuda de su primo José Aragu, quien es candidato a sheriff en el condado de Miami-Dade.

En el material Lenier Mesa muestra además los estragos que los ladrones le ocasionaron a su auto. Tal y como se puede apreciar, los delincuentes causaron varios daños en la parte lateral derecha del automóvil, como fue la retirada completa del espejo retrovisor y un golpe en el lado delantero.

"Gracias a mi primo de Miami-Dade que me ayudó a recuperar el carro, no duró ni 24 horas, lo tuvieron que dejar botado y me rompieron el espejo, pero aquí está, gracias a Dios, gracias", expresó el artista junto al audiovisual dando las gracias a su primo por haberlo ayudado en la búsqueda del vehículo.

El sábado 30 de marzo, Lenier Mesa denunció a través de unos videos que publicó en su cuenta de Instagram el robo que vivió durante la noche en su casa de Miami.

En los materiales audiovisuales se podía ver a varios hombres armados entrando en su residencia y como finalmente se llevaron su automóvil que se encontraba aparcado en las afueras de su casa.