Beckham cuenta la historia: “Fichamos al mejor jugador que haya jugado nuestro juego”

El exastro del fútbol David Beckham, uno de los propietarios del Inter de Miami, se sinceró con The Athletic en una larga entrevista donde contó una serie de detalles relativos a la contratación de Lionel Messi.

El Spice Boy afirmó que cuando recibió la llamada telefónica donde le confirmaban que Messi vestiría de rosa, tuvo “la misma sensación de cuando salí de Old Trafford o Wembley. Pensé: Acabamos de vencer a toda la competencia para fichar al mejor jugador que jamás haya jugado nuestro juego”.

El día que Messi hizo el anuncio de su decisión definitiva, Beckham estaba en Japón, relató.

“Estaba con la familia y me desperté a las cinco de la mañana porque mi teléfono no dejaba de vibrar. Mi esposa (la ex estrella del pop de Spice Girls, Victoria) me dijo: ‘¡Apaga tu teléfono!’. Miro mi teléfono y digo: ‘¿Qué ha pasado? ¡Ha pasado algo!’. Me puse las gafas y dije: ‘¡Viene Leo! ¡Está hecho! ¡Él lo ha anunciado!’. Mi esposa dijo: ‘¿Qué quieres decir con que lo ha anunciado?’. Dije: ‘¡Salió en la televisión y dijo que viene al Inter de Miami!’. Se me pone la piel de gallina al hablar de eso”.

El otrora capitán de la selección inglesa contó que de inmediato llamó al cubanoamericano Jorge Mas, otro de los dueños de la franquicia miamense.

“Me emocioné porque sé por lo que hemos pasado en los últimos años. Intentar construir este club, los obstáculos, los desafíos: tratar de conseguir un terreno (para construir un estadio), ir a batallas legales... a pesar de todos los problemas que hemos tenido, este momento lo cambió todo. Cambió todo nuestro club”.

Varios años atrás, sostuvo Beckham, la idea de atraer al argentino había surgido en medio de una cena, mientras tomaban una copa de vino..

“Todo surgió de una conversación con una copa de vino en la cena. Me dirijo a Jorge y le digo: ‘Un día necesitamos que Messi venga a nuestro club’”.

El equipo de trabajo no tardó en poner manos a la obra. En septiembre de 2019 (meses antes de que el Inter de Miami jugara su primer partido de la MLS), “nos subimos a un avión y volamos a Barcelona desde Londres en secreto. Nos colamos en un hotel, conocimos a Jorge Messi (padre y agente de Lionel) y empezamos la conversación. Fue puramente: ‘Nos encantaría que su hijo jugara para nuestro equipo algún día’. Sabemos que todavía no puede venir, pero algún día nos encantaría tener a Leo en Miami”.

Al cabo del tiempo, el proyecto se consumó. Como en su momento advirtió Beckham, fue un suceso “a la altura de los movimientos más grandes en la historia del deporte estadounidense”, porque “traer a Leo Messi al Inter de Miami, a la MLS, al año siguiente de ganar la Copa del Mundo, a un equipo que tiene tres años... es un gran logro”.

Acerca del impacto y consecuencias de la presencia del crack rosarino en la liga de fútbol norteamericana, el ahora empresario de 48 años valoró que “Leo vio esto como un proyecto, un legado, y no creo que muchos jugadores lo vean. Ven la oportunidad de jugar en diferentes lugares, pero Leo vio que (...)podía inspirar a la próxima generación y no hay mejor manera de hacerlo que caminando en nuestra cancha en Miami y teniendo todos los niños hablando de él, mirando y aprendiendo. También se trata de hacer que este juego sea más grande y mejor en este país: podría hacerlo, lo hará y ya lo ha hecho. No es solo todo Miami el que habla de Leo, es todo Estados Unidos, todo el mundo”.