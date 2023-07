Captan enorme tiburón martillo en Miami Beach

Un fotógrafo captó este sábado un enorme tiburón martillo en Miami Beach.

"Gran cabeza", comentó Jason Mac al compartir el video del gran escualo en su cuenta de Instagram.

La grabación tomada con un dron muestra al tiburón nadando sobre las rocas en las aguas poco profundas del muelle de South Pointe.

Mac suele compartir videos de otros tiburones que ha podido ver en las aguas de Florida.

La semana pasada, en una playa de Miami Beach, un tiburón desató el pánico cuando nadó entre decenas de bañistas -adultos y niños-, que al verlo comenzaron a salir aterrorizados del agua.

El video subido a Internet mostró el dramático momento en que un tiburón nadaba velozmente a lo largo de la playa, a apenas un par de metros de la orilla, y unas personas desde la arena alertando de su presencia a quienes se bañaban.

Alarmadas, las personas comenzaron a gritar y a salir despavoridas del agua por el temor a un ataque. "Get out!, get out!" (¡Fuera!, ¡fuera!), gritaban desde la orilla, en medio del terror desatado por el escualo que, a juzgar por sus aletas, parecía de gran tamaño.

A inicios de julio un episodio similar se vivió en una playa de Perdido Key, en el condado de Escambia, cuando un enorme escualo se acercó a los bañistas y comenzó a arremolinarse en la arena. Aparentemente, el tiburón comía algo, a pocos metros de la orilla, mientras varias personas se relajaban en el agua.