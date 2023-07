Anciano sin familia, ingresado con fractura de cadera y anemia, necesita ayuda

Ciudadanos cubanos apelaron una vez más a la solidaridad para encontrar ayuda para un anciano cubano ingresado en La Habana en situación crítica.

Según trascendió en varios grupos de Facebook, Facundo Raúl Villa Moré, de 82 años, se encuentra en la sala H del Hospital Docente Clínico Quirúrgico "Dr. Salvador Allende", más conocido como "La Covadonga", con varios padecimientos graves que ponen en riesgo su vida.

Captura de Facebook / REVOLICO COMPRA VENTA HABANA

El anciano, según explicaron, tiene una fractura de cadera, pero, además, presenta un nivel 5 de hemoglobina.

También tiene una cardiopatía isquémica, un cálculo en la vejiga, incontinencia urinaria y fecal, hemorroides, entre otros padecimientos.

Captura de Facebook / REVOLICO COMPRA VENTA HABANA

Por ello, necesita pañales, medicamentos para la anemia, alimentación rica en proteína, antibióticos, dipirona para el dolor.

"No tiene familia necesita ropa y ropa de cama, no tiene a nadie, hay unos vecinos que lo llevaron al hospital y le pueden dar sus vueltas pero no tiene economía para asumir los gastos", indicaron.

Para los que puedan ayudar dejaron el número 58747723.

En los últimos años ha aumentado la cifra de ancianos que subsisten en el país en situaciones de extrema vulnerabilidad, ya sea por temas de salud mal atendidos, falta de vivienda o escasez de recursos económicos para hacer frente al alto costo de la alimentación.

Recientemente trascendió que un anciano cubano excombatiente de las guerras de Angola y Etiopía sobrevive comiendo sobras que encuentra en las calles de la provincia Holguín, en el actual contexto de inflación y crisis generalizada en la isla.

El hombre, identificado como Julián Hidalgo Expósito, contó que a veces pasa hasta tres días sin comer, y cuando el hambre es tan fuerte se come lo que encuentre: "Yo sé que si como del piso me enfermo, pero es peor morir de hambre", afirma.