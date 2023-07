Denuncian altos precios en Jalisco Park: "Hay que ir con 20 mil pesos"

Padres cubanos denunciaron los altísimos precios que ostentan los establecimientos del Jalisco Park, en El Vedado, reinaugurado este fin de semana.

Según trascendió en varias publicaciones del grupo de Facebook "Madres cubanas en Cuba y por el Mundo", las ofertas gastronómicas presentan precios muy elevados y las atracciones para los niños tampoco son baratas.

"Me imagino que hay que ir con 20 mil pesos porque entre los aparatos que son a 30 y 50 me quedo loca, ahorita ya hasta para sentarse en el muro del malecón hay que llevar un banco, después dicen que el cubano es inconforme y no señores es poner los pies en el suelo y pensar e imaginar que hay muchos padres que no podrán llevar a sus hijos", escribió la internauta Lorlety Jimenez Echaniz.

Captura de Facebook /Madres cubanas en Cuba y por el Mundo

En la carta de ofertas, publicada por los usuarios en redes sociales, lo más barato son los vasos de jugo, a 220 pesos cubanos.

Una lata de refresco cuesta 250, una pizza de queso casi 700 pesos y una "picadera mixta" 850 CUP.

Entre los entrantes destacan la picadera, y las ofertas en ese apartado rondan entre los 350 y 450 pesos.

"Creo que no se van a hacer muchas colas, o aumentará la capacidad de decisión de los niños en atención a su autonomía progresiva: Bueno, Juancito, puedes elegir entre ir mañana al Jalisco Park o pasarte el resto del mes sin comer", ironizó el internauta Fidelito Valdes a propósito de los precios.

Captura de Facebook /Madres cubanas en Cuba y por el Mundo

Decenas de personas indignadas se preguntaron si podrían llevar alguna vez a sus hijos al recinto con semejantes precios.

"Créeme me duele mucho ésto, es verdad que el famoso Jalisco Park había que renovarlo, ya sus aparatos estaban muy viejos, aquí jugué y disfruté de niña y mi hijo también lo disfrutó mucho, pero pienso que alguien tenga que detenerse a pensar y pensar en todo", comentó una madre.

Decenas de familias cubanas se aglomeraron esté sábado frente a Jalisco Park para la reinauguración de esa instalación, una de las pocas opciones recreativas que tienen los niños de la capital.

El centro recreativo pasó de la gestión estatal a la privada y tenía prevista su reapertura para el pasado 26 de julio con 17 equipos inflables y otros espacios, pero no fue posible inaugurarlo ese día y la fecha se pasó para este sábado.