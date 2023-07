Jalisco Park de La Habana reabre como parque inflable bajo gestión privada

Jalisco Park, el emblemático sitio de recreación de El Vedado, reabrirá sus puertas el 26 de julio con una veintena de equipos inflables y otros espacios que funcionarán bajo gestión privada.

El parque abrirá a partir de las 9 de la mañana de lunes a domingo y el acceso a la instalación costará 50 pesos por persona, tanto para adultos como para menores. En la taquilla de la entrada se podrán adquirir también los tickets para disfrutar de los equipos a un costo de 30 pesos.

Foto: Tribuna de La Habana

Para cada aparato se venderán tickets independientes, pero en el caso de El Toro, la Tabla de Surf y el Eurobungee la tarifa será 50 pesos cada uno.

Foto: Tribuna de La Habana

No obstante, no habrá límite de tiempo para el uso de los equipos una que vez que se compre el boleto para una atracción, según detalló en declaraciones a Tribuna de La Habana Alexander Manent Espinosa, administrador de la Cooperativa No Agropecuaria (CNA) Pekín, que gestiona ese complejo recreativo en la modalidad de arrendamiento.

"Padres y madres preparen el bolsillo", advertía un internauta en días recientes en Facebook junto a imágenes del lugar.

Captura de Facebook/José Luis González Gómez

Junto a cada aparato se situará al personal que velará por la seguridad de los niños y el uso adecuado del equipamiento.

Zona exterior de Jalisco Park (Captura de Facebook/Ernesto Peña)

El parque contará con un área con un césped artificial destinada a los niños más pequeños y se habilitará una carpa para que ellos puedan disfrutar de sus propias atracciones.

Foto: Tribuna de La Habana

Los inflables tendrán estampados el rostro de Elpidio Valdés y circularán por el recinto personajes caracterizados como el legendario protagonista de los animados de Juan Padrón y su compañera María Silvia.

Foto: Tribuna de La Habana

En el patio trasero del parque estarán ubicadas una heladería y una cafetería donde se venderán desde comestibles ligeros hasta pollo frito, pizza y espaguetis.

La oferta gastronómica incluye una carpa ubicada en la explanada central donde se venderán rositas de maíz, algodón de azúcar y refrescos enlatados.

En las áreas de juego estará estrictamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y cigarros.

Foto: Tribuna de La Habana

Los fines de semana se prevé la presentación especial de espectáculos infantiles, entre ellos de la compañía La Colmenita.

Está prevista la colocación de unas mallas en los laterales que dan a la avenida 23 y a la calle 18 para proteger a los visitantes de los rayos solares, aunque el citado medio de prensa advierte que es probable que el día de la apertura no se haya podido concluir su instalación.

El parque abrirá una vez a la semana para alumnos de la Enseñanza Especial puedan disfrutar gratuitamente de sus ofertas.

Jalisco Park, el icónico parque de atracciones que Carlos Varela inmortalizó en las años 90 del pasado siglo en la canción de igual nombre, utilizando ese espacio como metáfora de la propia decadencia de todo un sistema, ha conseguido resucitar al fin tras vivir varios años de progresivo abandono.

Jalisco Park en 2016 (Foto: CiberCuba)

Sin embargo, el camino no ha sido corto ni fácil. Tras años de decadencia, con la imagen de aparatos destruidos, basura y aguas albañales en la zona, en mayo de 2022 fue noticia esperanzadora que Jalisco Park sería privatizado.

No obstante, casi un año después, en febrero de 2023, persistía el abandono en un lugar especial que marcó la infancia de varias generaciones de cubanos.

Jalisco Park en febrero de este 2023 (Foto: Facebook/)

Ubicado en la confluencia de la céntrica calle 23 y 18, en el municipio Plaza de la Revolución, el anuncio de la reapertura del parque ha ilusionado a algunos cubanos, aunque otros lamentan que sea bajo el formato de parque inflable, algo que consideran que mata la magia de los antiguos aparatos.

Mientras los más pragmáticos ven en la próxima reapertura de Jalisco Park un área para el florecimiento de más MIPYMES y una atracción de la que solo podrán hacer uso quienes tengan un elevado poder adquisitivo, los más optimistas ven un nuevo comienzo que habrá que seguir de cerca.