Mensaje de una cubana en Florida: “Acá se viene a trabajar, sufrir y llorar”

Una cubana envió desde Florida un poderoso mensaje en el que asegura que en Estados Unidos “se viene a trabajar, sufrir y llorar”, en respuesta a compatriotas en la isla que piensan que “100 dolaritos no son nada”.

“A veces te dicen mándame 100 dolaritos, tú estás en el norte, 100 dolaritos no son nada...Esos 100 dólares que te piden solo tú sabes cómo te los ganas con cansancio, calor, frío, etc”, apuntó este martes la cubana Rosa Sánchez en su perfil de Facebook.

Captura Facebook/Rosa Sánchez

También comentó que muchos sacan falsas conclusiones porque “te miran en el Facebook y dicen se da buena vida, pero pues no, la realidad es que para comprarnos lo que queremos hay que trabajar y mucho”.

“Nada en la vida es gratis, en Cuba por lo menos comes en la mesa, aquí en Estados Unidos donde caigas, en el suelo, parado, caminando”, dijo, además.

Asimismo, Sánchez advirtió que “acá se viene a trabajar, a sufrir, a llorar”.

Además, dijo, que cuando se está solo allí “te dan ganas de regresarte, pero ya estas acá, no hay vuelta de hoja”.

En los comentarios, Sánchez también reflexionó sobre las personas que se ayudan y “después salen como si no tuvieran nada que agradecer”.

Otro usuario dijo en respuesta a su publicación que “la gente no valora, piensan que los que están en el exterior tienen la obligación de ayudar, mantener y sacrificarse por ellos, sí o sí, y es un grandísimo error. Luego cuando ellos vienen para acá es que se dan cuenta que para poder lograr una vida decente en este país hay que trabajar bien duro para poder ver los frutos”.

En marzo último, el mensaje de un cubano escrito en la parte de atrás de su playera: “Soy libre mamá, pero te extraño”, también hizo que la comunidad expresara sus sentimientos sobre lo que significa emigrar de su país natal y dejar atrás a la familia.

El mensaje fue enviado por un aficionado para expresar sus emociones durante el partido que se disputó en el V Clásico Mundial de Béisbol que enfrentó a las selecciones de Cuba y Estados Unidos en el estadio LoanDepot Park de Miami.

El cartel, impreso en la espalda de la prenda, fue fotografiado por uno de los espectadores del partido y circuló posteriormente por redes sociales. Aunque reivindicativo de la libertad, fue un mensaje impregnado de nostalgia, soledad y dolor.

En ese mismo mes, otra joven cubana residente en Estados Unidos criticó el "sueño americano" y sus comentarios se volvieron virales en redes sociales, donde generaron debate y polémica.

"El sueño americano. Tú te levantas un día en Cuba y dices 'Ay que ganas de irme para Estados Unidos'. Todo el mundo se imagina que llegas a Estados Unidos y ya lo tienes todo. Llegaste hoy y mañana tienes una casa, un carro, un trabajo donde te pagan a 30 dólares la hora. Todo el mundo se piensa que estás ganando al mes más de mil dólares, dos mil, que eres multimillonaria", comienza diciendo.

"La verdad es que te levantas por la mañana y mira, a mí se me olvida peinarme. Salgo para la calle y a las 12 del día no me acuerdo si me cepillé la boca. Estoy llena de granos, sin poderme sacar las cejas. Uno anda sonámbulo por las calles de Estados Unidos", dijo en referencia al nivel de estrés con que vive para poder impulsar sus ganancias económicas.

También se quejó abiertamente de las peticiones que le llegan desde Cuba, donde asegura que la gente piensa que ella es millonaria.

"Me dicen 'cuando tú vengas tráeme, tráeme...'. Niño no te voy a llevar nada. ¿De dónde? A mí el dinero no me alcanza para pagar la renta. Vivimos siete en un apartamentico para poder pagar la renta de un cuarto. Eso parece un Campismo de Los Cocos ahí. ¡Por favor tienen que darse un respetón!", dijo.