Mensaje de una cubana en EE.UU.: "Esto no es Cuba, aquí sí hay que trabajar"

Una cubana residentes en Texas, Estados Unidos, escribió en un mensaje que ese país no es Cuba y ahí sí hay que trabajar.

"Para todo el que me escribe diciéndome que si me olvidé de todo el mundo desde que llegué a USA, quiero que sepan que esto no es Cuba, aquí sí ahí que trabajar y que no todo el tiempo uno puede estar perdiendo el tiempo porque ahí cosas más importante como descansar, ya que se trabaja todos los días", dijo en un mensaje de Facebook la internauta identificada como Yanecita Batista.

Captura de Facebook / Yanecita Batista

"Aquí si no buscas dinero te quedas en la calle así que por favor", concluyó en su contundente mensaje.

Batista, residente en Austin, como indica en su perfil de redes sociales, se suma a una serie de pronunciamientos de cubanos residentes en Estados Unidos que han expresado en diferentes medios que el objetivo principal de los emigrados es trabajar y a eso se va a otros países.

"Toda la verdad, hay que piensan que uno ha cambiado y no es así porque creen que son los únicos que le escriben a uno, el poquito tiempo que tenemos a diario es para hablar con nuestra familia, porque el tiempo entero se nos va trabajando o estudiando", opinó una internauta en los comentarios.

Otra cubana envió este martes desde Florida un mensaje en el que aseguró también que en Estados Unidos “se viene a trabajar, sufrir y llorar”, en respuesta a compatriotas en la isla que le han pedido dinero.

Afirmó en su post que el dinero que le solicitan se gana con "cansancio, calor, frío”.

En marzo, además, una joven cubana criticó el "sueño americano" y sus comentarios se volvieron virales en redes sociales, donde generaron debate y polémica.

En respuesta, Cuqui La Mora dejó muy clara cuál es su postura al respecto y expresó que el sueño americano es despertarse con metas, sueños y futuro, al contrario de en Cuba.