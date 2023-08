Denuncian impedimento para extraer divisas en banco de Varadero: "Tienen mi dinero secuestrado"

Soy un cubano residente en Varadero y quisiera denunciar un hecho. En días pasados acudí a la sucursal del Banco Popular de Ahorro (BPA) ubicada en la calle 36 entre Primera Avenida y Autopista.

Fui con el objetivo de hacer una extracción de la cuenta en euros (de librito) que tengo desde hace años en esa sucursal.

Desde ese tipo de cuenta es posible sacar euros en efectivo, aunque, en dependencia de la cantidad a veces es necesario realizar una "reserva de efectivo", eso significa que me anotan en una lista y cuando exista la disponibilidad me llaman.

Al solicitar la extracción me dijeron que no estaban dejando sacar dinero en efectivo de las cuentas en divisas, ni siquiera haciendo la "reserva de saldo". Tampoco estaban dejando sacar efectivo de las cuentas en MLC, ni de las cuentas de dólares (de librito).

Debo aclarar que en otras ocasiones he podido hacer una reserva de saldo en mi cuentas en MLC y solicitar el efectivo. He tenido que esperar varias semanas, pero me lo han acabado dando.

Al pedir explicaciones de por qué no podía sacar mi dinero, me dijeron que "se debía a una medida del Banco Central y que no saben hasta cuándo estará vigente".

Pregunté si era problema de disponibilidad de divisa, que si podía yo anotarme en la lista para la "reserva de saldo", pero las comerciales me dijeron que "no era problema de disponibilidad", que "en el banco había disponibilidad de euros", que era una "medida general del Banco Central que impedía que se extrajera divisas en efectivo de las cuentas".

La conclusión que saco es que a pesar de tener dinero no me lo van a dar.

Por supuesto que me molesté mucho con esta situación ya que ese dinero es mío. Ha llegado desde el exterior por concepto de remesa. No lo he inventado del aire.

Lo que recibo en esa cuenta son euros y en la tarjetas de MLC recibo dólares desde el extranjero. No entiendo que no pueda sacar mi dinero.

Lo peor del caso es que esas cuentas en euros "de librito" están ligadas a la sucursal desde la que se abrió la cuenta, por lo que solamente puedo sacar de mi cuenta en euros en la propia sucursal de Varadero, no puedo usar esa cuenta para comprar en las tiendas en MLC.

La única manera que tengo para sacar de esa cuenta es en esa sucursal, por lo que si no me dejan sacarlo, entonces "tienen mi dinero secuestrado".

Esto se trata de un robo, sin dudas, no quieren que el pueblo saque su dinero.

El gobierno ha hecho total silencio con esta medida, pues no he podido leer nada acerca de la supuesta medida del Banco Central en ningún medio de prensa del gobierno. No hay noticia de ninguna resolución del Banco Central con respecto a la negativa de extraer divisas de las cuentas.

Por favor, ayúdenme a denunciar este hecho.