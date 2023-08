Cubana indignada al no poder extraer dinero en efectivo de un banco: "Se burlan de nosotros"

Una cubana identificada como Teresa Miranda denunció el Banco Popular de Ahorro (BPA) le impide extraer su dinero a través de evasivas, y consideró que la institución "no es confiable".

"No es confiable porque no tiene dinero y ahora hace trampas con el dinero ajeno, la gente va a dicho Banco en busca de su dinero, y solo recibe largas... que no hay conexión, que no hay corriente, etc, el caso es que el banco cierra temprano, muy por debajo del horario habitual, o sencillamente no abre", afirmó indignada.

Dijo que hace algunos días viajó a Mayarí, provincia de Holguín, con uno de sus hermanos para realizar un trámite legal sobre una vivienda y ahí comenzó la odisea.

"El primer paso se realizó en la Notaría, de donde nos remitieron al Banco, allí nos dijeron que se debía depositar $30.000 en efectivo para luego de terminar con el trámite, recuperar ese dinero, por medio de un cheque. Antes del depósito, mi hermano quiso transferir desde su tarjeta esa cantidad para el cheque, pero no lo aceptaron, ellos querían el efectivo (para robar mejor)", relató.

Agregó que "este régimen ladrón usa el chantaje para manipular dinero ajeno, si no se deposita dinero en el banco, no se puede continuar dicho trámite en Notaría", donde después de depositar el efectivo en el BPA le cobraron 200 pesos y volvieron a remitirlos al banco, para pagar 2.400 pesos más".

Publicación en Facebook

Sin embargo, para cobrar el cheque de 30.000 pesos tras finalizar su trámite los hermanos solo pudieron extraer 5000 pesos en el banco de Mayarí.

"Según me dijeron, solo podía realizar una extracción diaria por $5.000, y esto lo haría en el Banco de Guaro, localidad donde resido, pero como vivimos de cuento en cuento y de mentira en mentira, desde el viernes de la semana pasada, ando detrás de ese dinero", explicó.

Comenta que "el viernes cerraron por "falta de conexión", sábado y domingo no abren, el lunes logré extraer $ 5.000, para martes y miércoles el cuento fue "La bóveda está bloqueada"... y para hoy jueves, pusieron un cartel, anunciando que el Banco solo recibiría depósitos, porque de extracciones, nada de nada".

Miranda consideró indignada que "así es como estos degenerados se burlan de nosotros, nos chantajean, nos roban".

"Si yo pudiera ofrecer mi dinero como ofrenda para que la dictadura desaparezca, con gusto lo ofrecía, pero como ellos han decidido mantenerse en el poder a toda costa, aunque para ello tengan que seguir liquidando cubanos como está sucediendo ahora, que la gente está muriendo de hambre, están muriendo en los hospitales por falta recursos, hospitales que más bien parecen cochiqueras, inocentes en prisión torturados de mala manera, por solo defender nuestros derechos, y todo esto continuará hasta que este pueblo se convierta al menos un poco y aprenda a defender sus derechos, creo que solo así, Dios se compadecerá de nosotros", sentenció.

Recientemente el régimen cubano inició un proceso de bancarización que afecta a miles de personas en el país, pues además de retener su efectivo y obligarlos a usar métodos de pagos desascostumbrados en la isla, limitó a 5.000 pesos al día las transacciones en efectivo entre empresa para tratar de atenuar la crisis de pesos cubanos impresos que se enfrenta actualmente en la isla, según autoridades bancarias.

“Todas las relaciones de cobros y pagos entre los actores económicos se deben sustentar en los métodos de pago establecidos por el BCC, priorizando los canales electrónicos”, apuntó el vicepresidente del Banco Central de Cuba, Alberto Quiñones Betancourt, en una intervención pública.