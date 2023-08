¿Embarazo?: Tekashi 6ix9ine incendia las redes con su comentario a foto con Yailin

No queda claro si es una indirecta, un deseo velado o una puya a Anuel AA, pero la última publicación de Tekashi 6ix9ine ha desatado un aluvión de reacciones en redes sociales.

"Solo falta el embarazo", escribió 6ix9ine recientemente junto a una secuencia de fotos, encabezada por una en la que mira apasionadamente a Yailin La Más Viral.

En las imágenes la dominicana presume de espectacular figura, vientre plano y cintura de avispa, tras haber pasado nuevamente por quirófano.

¿Habrá querido bromear el rapero con que Yailin se había operado también al inicio de su relación con Anuel o querrá decir que, teniéndolo 'todo', solo les falta el niño en común? ¿Será sarcasmo para reaccionar a los que los critican?

Sus seguidores no han esperado a saber la motivación real del post para dejarle más de 30 mil comentarios, entre los que se leen piropos por verla más feliz y más guapa ahora que cuando estaba con el boricua, críticas o elogios por la pareja que forman y también, no pocos cuestionamientos por su desempeño como mamá.

"Like si piensas que Yailin se ve mejor que cuando estaba con Anuel. A veces pensaba que él quería ridiculizarla"; "Solo los envidiosos dicen que esta pareja no combina"; "La pareja del momento"; "El rey y la reina"; "Ustedes hagan lo que se les de la gana, nadie les da nada para vivir su vida, disfruten todo lo que puedan que la vida no es nada, a gozar la vida, bendiciones para los dos, hacen buena pareja"; "Mil bendiciones para ellos y sigan haciendo dinero que eso le arde a la gente"; "Brillan juntos sin dudas, antes estaba opacada ahora huele a éxito de colaboradores", celebraron algunos.

"Yailin saliendo de un embarazo y una cirugía, lo peor sería quedar nuevamente embarazada! Mejor que disfrute el cuerpazo porque la dejaron y regia"; "Like si crees que 6ix9ine quiere parecerse a Anuel"; "Qué ridículos no ven de los hijos que tienen y pensando en otro bebé"; "Falta el puro embarazo para literal replicar todo lo de Anuel, literal hasta las fotos son iguales a las que se tomaba Anuel con Yailin"; "Este tipo quiere parecerse tanto a Anuel que también la quiere preñar"; reaccionaron otros.

"Si no cuida a la hija menos al otro que va a tener"; "Que se ponga a cuidar a su hija que esa niña necesita de su mamá"; "Solo falta el embarazo, para que la dejes y se arme el show de nuevo y la dejen no con una bebé sino con dos"; "¿Embarazo para qué? ¿Para que lo dejen botado como ella deja botada a Cata y tú a tus hijas?"; "Y Cata dónde está. Pobre niña. Tanto tiempo botada por andar en esta venganza con Anuel. Ojalá te des cuenta a tiempo porque no vuelve el tiempo perdido. Por andar con hombre. Es mejor disfrutar a los hijos.", le cuestionaron otros.

Hace poco más de una semana Yailin y 6ix9ine sorprendieron con el videoclip de un nuevo tema juntos, titulado "Shaka Laka", en el que también participa el rapero estadounidense Kodak Black. Las ardientes escenas que comparten y los efusivos besos que se dan fueron tomados por muchos como la confirmación oficial de que son pareja, pues hasta el momento habían defendido públicamente que entre ellos había solo una simple 'colaboración', pese a las muchas muestras de cariño entre ambos y los ostentosos regalos que él le lleva tiempo haciéndole.

En junio pasado, antes del estreno de su primer tema juntos "Pa ti", Tekashi presumió en redes del obsequio de más de medio millón de dólares a Yailin: un bolso Hermès y un reloj de la marca suiza Richard Mille con incrustaciones de brillantes.

Luego, en julio, por el cumpleaños de la joven, se apareció en el hospital donde se recuperaba de su nueva cirugía estética con 21 fajos de dólares y un Rolex Presidential.

Días después, la sorprendió al bajarla con los ojos vendados de su avión privado, para llevarla hasta su nuevo Rolls Royce negro, valorado en más de 500 mil dólares.

¿Cuál será el nuevo capítulo de la intensa historia que están escribiendo Yailin y Tekashi?

Mientras, siguen involucrándose en nuevas campañas, facturando y sumando números con sus temas: "Pa ti" ya tiene la actualidad más de 61 millones de views en Youtube, mientras que "Shaka Laka" ya superó los 18 millones a tan solo 10 días de estrenado.