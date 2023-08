El Mundial Femenino de Fútbol enloquece y Alemania queda fuera

Como si no fuera bastante espacio a la sorpresa con los adioses prematuros de Brasil y Canadá, el Mundial Femenino de Fútbol que se juega en Australia y Nueva Zelanda acaba de presenciar la eliminación de Alemania, que jamás había regresado a casa sin superar la fase de grupos del evento.

Segunda clasificada en el ranking FIFA y subcampeona de Europa el año pasado, la selección dirigida por Martina Voss-Tecklenburg no pudo pasar del empate a uno frente a Corea del Sur, resultado que se combinó con el triunfo de Marruecos sobre Colombia para darle a cafeteras y africanas sus boletos a los octavos de final.

Nadie lo habría presagiado tras el fulminante debut de las germanas, que avasallaron 6x0 a Marruecos. Sin embargo, después de eso cayeron in extremis ante las colombianas (1x2), y ahora no les alcanzó el combustible para completar la remontada ante unas asiáticas que no habían sumado ningún punto ni tampoco habían visto puerta en sus salidas anteriores.

De modo que las subtitulares del Viejo Continente, consideradas entre las favoritas precompetencia, no podrán alcanzar esta vez su tercera corona en estas lides, mientras las debutantes chicas de Marruecos seguirán soñando con emular a la selección masculina del país, cuarta en Qatar 2022.

Ahora, el pareo de la siguiente fase será a base de España-Suiza, Holanda-Sudáfrica, Japón-Noruega, Suecia-Estados Unidos, Australia-Dinamarca, Francia-Marruecos, Inglaterra-Nigeria y Colombia-Jamaica.