Técnico argentino explica ausencia de Messi: "Me dijo que no se sentía bien"

Después de que se había especulado con la posibilidad de que Lionel Messi no hiciera el viaje a Bolivia y, en su lugar, regresara a Miami, el cuerpo técnico argentino optó por incluir al '10' para el segundo partido de las eliminatorias mundialistas, a efectuarse en el riguroso escenario de La Paz. Sin embargo, finalmente el rosarino no tocó el balón ante La Verde.

Inquirido al respecto, el técnico Lionel Scaloni explicó la llamativa ausencia al término del choque: “Él mismo me dijo que no se sentía bien y no tenía sentido (que jugara), es una parada difícil entrar en la altura. Incluso arriesgar no tenía sentido”.

A la postre el equipo no necesitó a su capitán para imponerse con goles de Enzo Fernández, Tagliafico y Nico González, aunque el entrenador reconoció que "es evidente que siempre preferimos que esté Leo".

El jueves pasado, Messi le había dado a la albiceleste el triunfo ante Ecuador con un gol de tiro libre -el número 65 de su carrera-, pero a escasos minutos del final pidió el reemplazo, situación que sembró preocupación no solo en su país, sino también en el Inter de Miami, su actual club. No obstante, poco después se descartó cualquier problema muscular en los exámenes que se le practicaron en una clínica porteña.

La última vez que 'La Pulga' no salió al pasto en un partido de Argentina fue en el mes de junio, durante el amistoso versus Indonesia de la gira efectuada por Asia. Entonces, Scaloni prefirió liberarlo para que se fuera de vacaciones tras una extenuante temporada 2022-23.

A su vuelta a Miami, Messi -quien acaba de comprar una mansión por valor de casi 11 millones de dólares- deberá recuperarse al 100 por 100 para liderar al Inter en la discusión del trofeo de la US Open Cup, encuentro que tendrá lugar dentro de dos semanas frente a Houston Dynamo.