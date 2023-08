Muere modelo venezolana Ariana Vieira en accidente de tráfico en Florida

La Miss Venezuela Ariana Viera, falleció en un accidente de tráfico en la ciudad de Orlando, Florida, tras quedarse dormida al volante de su auto.

El accidente ocurrió la noche del 13 de julio cuando la joven regresaba a casa tras cumplir con varios compromisos laborales. Se durmió al volante y su automóvil chocó con la parte trasera de un camión, informaron medios locales este jueves.

"Se quedó dormida mi niña. Estaba muy cansada", lamentó la madre de la modelo, Vivian Ochoa, en una entrevista concedida a la cadena Telemundo.

Explicó que camino al hospital "la reanimaron, pero ya cuando le iban a llevar a cuidados para traumas ahí quedó".

Al parecer, la actual Miss Venezuela sufrió un infarto tras ser reanimada.



Su madre aclaró que murió cuando chocó con un camión cerca de Lake Nona, en Orlando, después que la venció el cansancio y se quedó dormida en la carretera, señaló el canal.

"Yo no sabía que Dios me había dado un ángel. Yo no sabía que dios me había otorgado un pedacito de cielo por muy corto tiempo", señaló Ochoa entre lágrimas.

La familia despidió a la modelo e influencer venezolana de 26 años en una ceremonia privada la semana pasada.

Su padre, que radica en Perú, obtuvo una visa humanitaria de Estados Unidos para poder asistir al funeral.

Viera iba a representar a Venezuela en el certamen Miss America Latina que se celebrará en República Dominicana en octubre.

También tenía previsto participar en el concurso Miss Mundo 2023 que en diciembre tendrá su sede en la India.

En mayo pasado, Viera publicó un vídeo en su cuenta de Instagram donde se filmaba en diferentes situaciones cotidianas y donde fingía que otra persona la filmaba.

"Grabándome para mi futuro funeral porque siempre soy yo la de los videos. Nadie más los hace", decía un mensaje en el video.