Joven colombiano pierde su empleo por solicitar autógrafo a Leo Messi

Cristian Salamanca, un joven colombiano residente en Miami, ha perdido su empleo luego de saludar a Lionel Messi y conseguir el autógrafo del astro argentino.

En declaraciones a La Nación, el muchacho -quien trabajaba en una empresa encargada de la limpieza en instalaciones deportivas y ese día se encontraba en las del Inter de Miami- relató así lo sucedido: "Me tocó limpiar los baños del sector donde estacionan los buses. Estaba ahí afuera afortunadamente cuando llegó el micro y bajaron todos los jugadores. El último fue Messi. Bastó con gritarle '¡ey, campeón del mundo!', que se volteó a mirar. Me levanté la camisa del uniforme y tenía abajo la remera de la selección argentina y un marcador. Él me regaló su autógrafo. Enseguida vino la seguridad, me sacaron y me echaron de mi trabajo, pero valió la pena cada segundo".

Es importante resaltar que, antes de contratar a sus empleados, el club les advierte que deben mantener un comportamiento profesional y no pueden molestar a los jugadores con fotos o autógrafos.

La Messimanía ha tomado por asalto a Miami, y cada vez son más los records de ventas que caen a los pies del rosarino. Por ejemplo, la venta de boletos para su duelo de hoy por los octavos de final de la Leagues Cup en casa del FC Dallas duró apenas 18 minutos.

Otro ejemplo es el relativo a las ventas de su camiseta, que superó el impacto que tuvieron en su día el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United en 2021, la firma de Tom Brady con los Tampa Bay Buccaneers en 2020, y el desembarco de LeBron James en los Lakers en 2018, según Fanatics, tienda especializada en venta de camisetas deportivas.