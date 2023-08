Dos heridos por choque de moto contra un camión accidentado en Santiago de Cuba

Al menos dos personas resultaron heridas tras el choque de una moto contra un camión en la carretera Mar Verde, en Santiago de Cuba.

Según reportes en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES, por más experiencia y menos víctimas", se trató de dos accidentes en realidad, uno entre dos camiones, y el segundo de la moto contra uno de los camiones accidentados.

Vecinos de la zona indicaron que en la moto viajaban dos personas que resultaron heridas: al chofer de la moto no le pasó nada, solo golpes en un brazo y estaba en observaciones; sin embargo, la muchacha que estaba con el está reportada de grave", comentó un miembro de ese grupo.

"Ya el camión estaba ahí porque había chocado con otro camión, el motorista venía oscuro y choco con el camión", explicó un vecino de la zona.

Publicación en Facebook

Otro dijo que el "carro choco con otro que no sale en la foto porque se fue por un barranco" cuando iba a recoger a varias personas en una boda. Todos los que viajaban en el camión están bien, subrayó.

La moto chocó "con ese carro al rato y no sé cómo pasó porque la policía del tránsito y otros agentes estaban ahí ya con el primer accidente", comentó.

"Según unos policías que me pararon ya en Santiago uno andaba con la camisa llena de sangre y me dijo que eran dos los de la moto y que el chofer pensaba que estaba muerto, pero no sé el estado de salud de ambos", agregó.

Otros usuarios de Facebook criticaron que las motos estatales carecen de luz y nadie invierte en sus piezas de repuesto.

Al menos 3,620 accidentes de tránsito ocurrieron en Cuba en los primeros cinco meses de 2023, con saldo de 290 fallecidos y 2,807 lesionados, informaron recientemente las autoridades.

El factor humano es la causa principal de los accidentes de tránsito con el 90%, y no atender al control del vehículo continúa provocando el 75% de las víctimas por esta causa, señalaron.