Madre cubana busca amiguita para hija de dos años tras emigrar la que tenía

“Esto parecerá un pedido inusual. Esta es mi hija de dos años y dos meses, resulta que ella no va al círculo [guardería infantil estatal] ni al cuido [privado] y su mejor amiguita emigró hace poco, era la única que tenía. Por esta razón busco alguna mamá que tenga una niña o niño de esta edad y que vivan en Nuevo Vedado o cerca para tal vez reunirnos y que mi niña pueda hacer amistades”, apuntó este fin de semana Claudia Raymat en el perfil de Facebook “Madres cubanas por un mundo mejor”.

También comentó que su niña “no tiene problemas para relacionarse” y que ella no vive encerrada ni ajena al mundo, porque va constantemente al zoológico, parques, entre otros lugares donde juega con niños y sus primos.

Captura Facebook/ “Madres cubanas por un mundo mejor”.

No obstante, dijo, “ella creció con su amiguita y compartieron cumpleaños, salidas y demás. Busco a alguien que tenga niños contemporáneos con ella para una amistad más cercana, llevarlos a salir o incluso sentarnos en mi balcón a tomarnos un vinito, mientras las criaturas destruyen la casa”.

Tras su publicación, numerosas madres se propusieron para que sus hijos fueran a jugar con la hija de Raymat, tras considerar que están en la misma situación.

“Me emociona mucho tu publicación porque yo ahora mismo, con 33 años, estoy al hacer lo mismo, no me queda una sola persona a la cual pueda llamar amiga, con la cual poder tomarme un café o hacer una llamada por teléfono y decirle: ‘cuéntame’. Así que por ende mi bebé de 10 meses está igual, no sabe aún de amigos, pero me imagino que no tendrá un amigo cercano para jugar. No he querido ni pensar en celebrar su primer añito, porque no tengo a nadie a quien invitar, para colmo vivo en una cuadra donde no hay niños. En fin, me siento muy sola y ahora tu publicación me hace sentir más triste aún por mi bebé”, refiere otra madre en las respuesta a publicación que revela otras aristas de la crisis migratoria en la isla.

Otra mamá comentó que la publicación de Raymat “es una de las más lindas y lógicas que he visto en mucho tiempo. Actualmente todos emigran o, a veces, ya no hay amistades y creo que a muchas nos pasa eso. Yo no vivo cerca, sino iba para allá a jugar yo con tu niña”.

“Muchacha, no te preocupes si yo no fui a círculo, ni cuido ni vías no formales y soy de lo más normal, y amistades tengo muchísimas. Eso sí, cuando sea más grande que salga a mataperrear. Los que vamos quedando estamos sin amigos prácticamente”, aconsejó una opinión a la madre preocupada por crear nuevas amistades a su hija, para que nunca olvide el valor de la amistad desde pequeña.