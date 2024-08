Madre cubana denuncia muerte de su bebé por negligencia médica: "Hazte la idea de que tu hijo nunca nació"

Una joven madre cubana residente en Holguín denunció que su hijo, de apenas 20 días de nacido, murió a consecuencia de negligencia médica en un hospital de esa provincia.

Arlety González, del Reparto Negrito en el municipio holguinero de Antilla, contó al medio independiente CubaNet que todo comenzó el pasado 24 de enero, cuando su bebé enfermó y tras un desenlace fatal, le dijeron que se "hiciera la idea de que él no existía. Que él nunca había existido".

Explica que a las 6:00 am de ese día llevó a su hijo al hospital, y al llegar una enfermera se lo llevó y no volvió a saber nada de él hasta 12 horas después, cuando vio llegar una ambulancia.

"Yo solo veía que los médicos entraban y salían y ninguno me decía nada", contó la mujer.

González narró que, durante el traslado, el bebé sufrió una reacción adversa al antibiótico rosefín, lo que le provocó un paro cardíaco y convulsiones.

"La enfermera que iba en la ambulancia no quería montarme con ella porque decía que yo no podía ir. Pero bueno, me fajé allí con ella y me monté en la ambulancia", recordó.

Al llegar al hospital en la cabecera provincial, le pidieron que se sentara y esperara, sin darle información sobre el estado de su hijo. La publicación no aclara cuál era la enfermedad de base del menor.

Finalmente, a la madre le dijeron que si quería verlo vivo, debía pasar a la sala.

"Así estuvo tres días. El rosefín le hizo reacción adversa y le cogió una bacteria", le explicaron a González.

El 26 de enero, después de sufrir múltiples paros cardíacos, el bebé falleció, precisa la nota.

Después vinieron horas agónicas y humillantes para la familia. La madre relata que su hijo murió a las 3:20 am y que al mediodía todavía estaba en la sala porque no había un camillero disponible para llevarlo a la morgue.

En medio de su dolor, González cargó a su pequeño y lo llevó ella misma a la morgue. Sin embargo, enfrentó más obstáculos al intentar velar a su hijo en casa, precisa la nota.

"Como era un bebé y no tenía carnet, el médico me dijo que me hiciera la idea de que él no existía. Que él nunca hubiese existido", relató indignada.

Por último, las autoridades intentaron impedirle llevar el cuerpo de su hijo a casa para velarlo, llegando incluso a intervenir los boinas rojas para quitarle el cuerpo, lo cual ella impidió.

"Yo me quedé allí y les dije que me tenían que dar a mi niño porque ese era mi bebé. Porque aunque estuviera muerto, ese era mi hijo. Tenía 20 días", subrayó.

Cada vez son más los cubanos que pierden familiares y denuncian irregularidades o negligencias médicas que cuestan vidas en Cuba.

Desde el gremio Médico Cubano Libre, su presidente, Miguel Ángel Ruano, lo achaca a que los buenos médicos están en las misiones en el extranjero y en la Isla quedan facultativos recién graduados que tienen problemas para diagnosticar por su escasa experiencia.

