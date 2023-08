Familia cubana encuentra cerrado el Parque Lenin un domingo: "Aquí no hay nada para los niños"

Una familia cubana encontró cerrado el Parque Lenin habanero este domingo, después de hacer un largo viaje hasta allí, según trascendió en redes sociales.

"Aquí no hay nada para los niños", expresó con indignación Wilber Aguilar, padre del detenido por las manifestaciones del 11 de julio de 2021, Walnier Luis Aguilar Rivera.

Captura de Facebook / Wilbon Wilbon

Bajo el sol ardiente, caminando con sus cuatro nietos, dos de ellos niños pequeños y otro, bebé, el abuelo se topó con la nada grata sorpresa de que ese espacio, uno de los más recurridos por los cubanos en el verano, estaba completamente cerrado.

"Miren esto, el Parque Lenin desolado, no hay nada. No hay diversión. No hay recreación. No hay nada asequible para los niños", fue narrando el hombre mientras filmaba todo.

Desde la calle preguntó a una persona si el área de juegos estaba cerrada y le respondieron afirmativamente, un lugar al que los niños solían ir de excursión para pasar el día.

Mochilas al hombro, los cinco miembros de la familia debieron emprender el regreso por un camino y como ellos otras familias a lo lejos se veían llegar a una parada en medio de la desolada carretera.

El pasado año, el emblemático Parque Lenin reabrió con un panorama crítico: de los 17 equipos que conformaban el Parque Mariposa, solo seis estaban funcionando.

Otros tres equipos estaban a la espera de certificación para incorporarse en las próximas semanas, pero una buena parte permanecería inoperante por tiempo indefinido.

En medio de una inflación acuciante y con pocas opciones para disfrutar del verano, decenas de familias cubanas se han aglomerado frente a Jalisco Park, reinaugurado como iniciativa privada y con precios escandalosos a los que pocos padres alcanza.