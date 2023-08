Ladrón resulta herido durante intento de robo en vivienda de La Habana

Un supuesto ladrón resultó herido mientras intentaba robar en el estacionamiento de una vivienda en La Habana y tras agredir a un joven de 19 años.

El periodista independiente Alberto Arego informó en Facebook que el hecho ocurrió sobre las 11:15 pm de pasado lunes cuando un hombre de unos 28 o 30 años de edad entró a la casa de un vecino a robar lo que había dentro del carro.

Según la fuente –del barrio Miramar–, el delincuente "andaba con una tijera y varias herramientas para desarmar el carro y en ese momento llegaron los dueños".

El delincuente intentó agredir con la tijera a un adolescente de 19 años y en el forcejeo resultó herido.

Luego debió ser traslado a un hospital en una ambulancia y a pesar de la denuncia de la familia afectada ante la policía, los agentes del orden respondieron que "eso no era problema de ellos", detalla el reporte.

Publicación en Facebook

Un video publicado por Arego en Facebook muestra el momento en que el hombre es trasladado en una camilla.

Explicó que la novia del joven de 19 años dio parte a las autoridades, pero estas hicieron caso omiso a la denuncia: "Se comunica con las autoridades. Le explica lo sucedido y que este delincuente andaba con dos más, que fueran a atraparlos y esta dijo que no, que eso no era problema de ellos", dijo la fuente, que añadió que en Cuba la Policía es incompetente y no quiere trabajar.

"Están detrás del que más tenga para que les regale. Cogen más rápido al que dice Patria y Vida, pero al verdadero delincuente que anda matando y robando no le hacen nada", citó Arego.

El evidente aumento de robos y asaltos en Cuba dan cuenta de una imparable ola de violencia que el régimen intenta ocultar, como mismo ha tratado de disimular la ineficiencia de sus agentes policiales para frenar los delitos a través de perfiles oficialistas que ensalzan el trabajo del Ministerio del Interior.

Una familia cubana publicó la semana pasada el video de uno de estos hechos en su propia casa. Las cámaras de vigilancia de la vivienda mostraron el momento en que dos hombres intentaron ingresar a la misma armados con un revólver.

También un ladrón en Las Tunas quedó captado en cámara de vigilancia cuando robó una bicicleta parqueada en el exterior de una vivienda.

A inicios de julio el dueño de una MIPYME en La Habana fue asaltado a punta de pistola mientras estaba en su carro y los ladrones le robaron el vehículo y 20 mil dólares, según informó la activista Tania Tasé.

Tras el asalto –ocurrido en la calle Santa Beatriz y Segunda, en la barriada de Víbora Park, municipio Diez de Octubre– el coche fue abandonado en las vías del tren.

En enero la policía detuvo a dos ladrones que asaltaron encapuchados y con pistolas a una pareja en el reparto Chibás del municipio de Guanabacoa, en La Habana.

Pese a estas evidencias de la creciente criminalidad en la isla, el gobernante Miguel Díaz-Canel dijo que las noticias sobre la violencia forman parte de una campaña para desacreditar al régimen, y el Ministerio del Interior sostiene que detiene a la mayoría de los ladrones en menos de 48 horas.