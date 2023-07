Poeta cubano denuncia maltrato de la policía tras reportar un robo en La Habana

El poeta y promotor cultural cubano Jorge García Prieto denunció el maltrato que sufrió por parte de la policía cuando reportó un robo en su casa, con su mamá adentro de la vivienda.

Jorge García Prieto, conocido como Poe Cid, relató el viernes en su Facebook que hacía más de 24 horas que unos ladrones entraron a su casa, y aún estaban esperando la llegada de la policía.

"Violentaron la puerta de mi casa y con mi madre dentro se robaron nuestros bienes y solo he obtenido maltrato vía telefónica por parte de la PNR de la Unidad de El Capri. Cero levantamiento del lugar, cero trabajo de peritos... En fin... inmunidad a los ladrones y maltrato a las víctimas", subrayó.

Captura de Facebook / Poe Cid

Poe detalló que al reclamar a la policía por qué no habían ido a su vivienda, la oficial que habló con él le gritó e incluso en varias ocasiones le colgó el teléfono.

"Según la oficial de guardia fueron de noche, y mi madre, una anciana, enferma y nerviosa no salió porque no le dio la gana (todo esto me lo dice gritándome)", precisó.

"Mi madre estuvo sentada en el portal hasta pasadas las 11 de la noche, habiendo denunciado desde temprano en la mañana. A esta hora, ya nada aparecerá, y quien robó debe estar festejando los métodos policiales actuales", concluyó.

La mamá del poeta, nombrada Lourdes de la Caridad, es una simpática anciana que con frecuencia graba originales videos en Facebook junto a su hijo, al que critica por su visión filosófica y poco pragmática de la vida.

Más de 100 personas comentaron en el post, donde mostraron su indignación por la dejadez de la policía, a la vez que se alegraron de que la anciana no hubiera sufrido ningún daño.

"Y luego dicen en la asamblea el jefe de la policía que trabajan cada vez perfeccionando su trabajo en beneficio del pueblo. Todo es mentira", afirmó una habanera.

"Así es ese asqueroso país. Grita 'abajo la dictadura' y verás que aparecen hasta generales ahí", aseguró una madre de familia.

"Una selva es este país. La única policía que actúa en esos casos aquí es la de ficción. Gracias a Dios que tu mamá no salió, porque hubiera sido mucho peor", dijo un escritor.