Vecinos capturan a ladrón que intentó matar a un joven para robarle en La Habana

Vecinos del municipio de Arroyo Naranjo, en la capital cubana, capturaron a un ladrón in fraganti luego de que asaltara a un joven con un cuchillo para robarle la noche de este lunes.

Según trascendió en una nota del portal de noticias independiente Cubanet, el malhechor intentó apuñalar a un joven para robarle una mochila con dinero, durante la compraventa de un refrigerador en la barriada de Calleja.

“Me tiró a pinchar. Si no me caigo para atrás me mata”, contó la víctima.

“Por poco mata al primo mío”, dijo al medio un familiar del joven, testigo del suceso. “El descarado este y otro más por poco matan al primo mío, por un poco de dinero”, denunció el hombre en un video publicado por el sitio de noticias, señalando el arma empleada por el asaltante.

De acuerdo con la información de Cubanet, el joven asaltado y su primo habían ido a encontrarse con dos personas para comprar un refrigerador por 154,000 pesos, pero en vez de vendedores resultaron ser asaltantes.

Uno de los ladrones fue aprehendido por los vecinos cuando huía e intentaba esconderse en el patio de una casa, mientras el otro logró fugarse.

Los vecinos lo ataron con una cuerda por el cuello y las piernas y lo inmovilizaron en el suelo para impedir que escapara, como evidencia el video.

Posteriormente, llegaron las autoridades, 30 minutos después de haber hecho la denuncia.