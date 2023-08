La Damosky soltera como Yomil: "Voy a dejar mi orgullo y le voy a escribir"

Mariano se fue pa' España y La Damosky está soltera en Miami. Así lo confirmó la influencer cubana en una transmisión en directo donde también confesó que Yomil le parece un tipo muy sexy.

La Damosky dijo a sus seguidoras que siempre había respetado mucho a Yomil porque tenía pareja, la influencer Daniela Reyes, pero recién se enteró de que ellos también habían roto su compromiso.

"Voy a dejar mi orgullo y le voy a escribir a Yomil. Mira que ahora estoy soltera. Él soltero y yo soltera. ¿Tú sabes cómo estoy? ¡Ay, si yo tengo las maletas listas!", dijo La Damosky.

Esta transmisión ha vuelto loca a sus seguidoras y también a los fanáticos. Las personas no paran de ponerle a la influencer mensajes para que se atreva a escribirle al reguetonero.

"Eso es lo que yo necesito, un jabao que me rompa completa. Necesito un hombre así, fuerte, que me controle, que me diga 'se acabó, dale, entra por el aro'", comentó entre risas la influencer.

Sin embargo, en su mensaje también se notó un poco de tristeza y emociones encontradas cuando se refirió a la ruptura con el padre de su hijo.

"Mariano ya se fue. Me divorcié y lo digo para que no me molesten más. Nos separamos completamente. Es mi amigo, el padre de mi hijo, lo voy a querer siempre, pero cada cual cogió su camino. Ahora necesito tiempo para mí, para recuperarme de muchas cosas, hacer mi carrera y mi música", dijo La Damosky.

Yomil está en el mismo punto que la influencer, centrado en su carrera profesional, grabando nuevos temas y avanzando en los discos que tiene en producción. Confirmó que estará soltero por tiempo indefinido.

El youtuber Adrián Fernández incluyó en un programa la directa completa de La Damosky. Aquí te dejamos el video para que veas el inicio de lo que podría convertirse en una bonita amistad entre artistas cubanos o, quien sabe, en una pareja explosiva: Yomil y La Damosky.