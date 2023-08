Susana Pérez muestra su rutina de entrenamiento: "Cuando le coges el gusto te sientes mal el día que no lo haces"

La querida y muy respetada actriz cubana Susana Pérez mostró este miércoles parte de la rutina de entrenamiento que sigue en el gimnasio para sentirse mejor física y mentalmente.

En una secuencia de vídeos subida a Instagram se le ve primero ejecutando un ejercicio y luego contando lo que ha representado para ella hacer deporte regularmente.

"Este es el único lugar en el que uno paga para que lo torturen", dice en broma antes de presentar a su entrenador-torturador personal.

Después de su habitual rutina, que dura 45 minutos aproximadamente, la afamada actriz cubana le da una vuelta completa al shopping. Ese día, en cambio, decidió dar una más.

"Así es como he logrado mantenerme en peso", añade en el vídeo, en el que también acota que es igualmente importante controlar la comida.

"Uno se siente tan bien. Al principio piensa que es una tortura, pero cuando le coges el gusto te sientes mal el día que no lo haces", añadió mientras daba su paseo tras ejercitarse en el gimnasio.

Ya desde el auto, tras haber concluido su rutina de ejercicios y las dos vueltas, y mientras se hidrataba, aconsejó a sus fans no dejarse vencer por la pereza y las muchas excusas que terminan llevándolo a uno en el insano sedentarismo.

"Hay que hacer una disciplina, a mí el cuerpo me ha cambiado por completo, pero sobre todo por salud. Yo no podía dar dos pasos, a mí me dolían las rodillas", añadió en uno de los los vídeos que han encantado a sus seguidores.

"Bueno esto es parte de mi entrenamiento, se los dejo para que se embullen y verán que se sienten mejor. Mente sana en cuerpo sano", escribió al compartir su publicación, que aprovechó para recordar acudir a ver la obra "Relatos borrachos"

"Felicidades! Serás mi inspiración porque soy sedentaria, me da flojera, pero en realidad tenemos que ponernos…. A ejercitarse"; "Serás mi motivación a partir de hoy"; "Hay que tener mucha voluntad"; "Hola, Susana voy a tener que tomar sus consejos y entrar a un gimnasio, salud y bendiciones"; "Que energía"; "Felicidades! Me has inspirado, tengo 42 años y estoy en una etapa de mi vida difícil perdí a mis padres estoy sedentaria total, cama y cama, dejé de trabajar y no salgo de casa. Pero verte me a dado fuerzas y voy a comenzar a ejercitar mi cuerpo. Lindo día Bendiciones"; "Eres grandiosa, te admiro de toda la vida"; "Guapísima sigue así eres un ejemplo a seguir", se lee entre los comentarios.

El pasado 25 de mayo Susana Pérez cumplió 71 años.