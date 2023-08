Se ahoga niña cubana de tres años en Cárdenas, Matanzas

Una niña cubana residente en la ciudad de Cárdenas en la provincia de Matanzas, murió este miércoles, tras presuntamente ahogarse en una piscina, según reportes en redes sociales.

Cientos de comentarios en perfiles privados y publicaciones en foros de cardenenses lamentan la muerte de la menor, al parecer llamada "Lianyi".

"Mi niña hermosa, dime que no es verdad que te fuiste. ¡Quée dolor has dejado con tu ausencia! No tengo palabras para describir el dolor tan grande que tengo en mi corazón. Que dios te resguarde en el mejor lugar", escribió en Facebook, Taimara San Juan.

Captura de Facebook/Taimara San Juna

Sin embargo, hay poca claridad acerca de lo ocurrido exactamente, pese a que muchos internautas preguntan cómo ocurrió la tragedia.

Un fuente conocedora del caso precisó a CiberCuba que los familiares que acompañaban a la menor no se dieron cuenta cuando la niña entró a la piscina, y que desgraciadamente la encontro otro niño ya muerta.

Según el testimonio de una fuente cercana a la familia, la niña cumplía cuatro años el próximo 26 de agosto.

Captura de Facebook/Ibet Torres

Familiares, allegados y amigos de la familia se han volcado en redes sociales para manifestar su dolor por la muerte de la preciosa niñita, cuyo deceso se suma a otros casos de ahogamiento de menores de edad reportados en los últimos meses en Cuba.

No obstante, la cifra de ahogamientos en piscinas en Cuba es bastante inferior a los casos reportados en ríos u otros caudales de agua.

Captura de Facebook/Cisel Mily

Al cierre de esta nota no hay otros detalles confirmados sobre el trágico suceso. CiberCuba se ha puesto en en contacto con fuentes próximas a la familia con vistas a recabar mayor información.

A comienzos de este mes, dos adolescentes murieron ahogadas en una poza de un río del municipio de Palma Soriano, en Santiago de Cuba. En ese caso las víctimas fueron identificadas como Yuleidis Sánchez Escalante, de 13 años; y Claudia Escalante Carmenate, de 16, residentes en la localidad de San Francisco.

El mes pasado, también en Palma Soriano, se lamentó el deceso de otro niño, Arley Ernesto Porama Pastrana, de 12 años, quien se ahogó en una poza del río Cauto, en la zona conocida como El Desvío. En ese caso el menor se bañaba con amigos de su edad cuando ocurrió el fatal incidente.

En mayo, en una playa de Nicaro, en Mayarí, provincia de Holguín, otro niño de 12 años identificado como Yanm Michel Pérez Ortiz, perdió la vida a causa de asfixia por inmersión debido a la entrada de agua en las vías respiratorias.