Trágica muerte en Miami tras caer al mar cerca de Haulover Sandbar

Una salida a las aguas de Haulover Sandbar en Miami-Dade culminó este fin de semana en una lamentable tragedia.

Un hombre que se encontraba en la orilla perdió el equilibrio y cayó al océano. Según Telemundo 51, luchó infructuosamente contra las fuertes corrientes antes de que los rescatistas lo encontraran inconsciente.

A pesar del dramático intento de rescate, cuyo impresionante despliegue fue captado en video y compartido por el sitio de sucesos Only in Dade, el hombre no logró sobrevivir.

Tras su traslado en helicóptero al hospital Aventura HCA Florida en condición crítica, fue declarado muerto, según confirmó la policía de Miami-Dade.

A finales de febrero, autoridades de la ciudad encontraron flotando en el río Miami el cuerpo de un hombre de 35 años que había caído por la borda de un barco días atrás.

Según la policía, el hombre, identificado como Abraham Mgowano, cayó por la borda el sábado alrededor de las 2:30 pm mientras viajaba como pasajero en un bote de alquiler de 44 pies, junto con otras 12 personas.

De inmediato el hombre desapareció en el río. Un grupo de buzos comenzó la búsqueda ese mismo día y personal de la Guardia Costera de EE.UU. se unió a estas labores pero suspendió su parte el sábado por la noche.

A mediados de diciembre, un equipo de buceo rescató a un niño de 13 años luego de que cayera en un canal en el noroeste de Miami-Dade.

Las autoridades informaron que recibieron una llamada de emergencia avisando de un posible ahogamiento en el canal Little River, en la cuadra 100 de la calle 85 del noroeste.

Un hombre que intentó salvar al joven con un remo, al ver que no pudo alcanzarlo, llamó al 911 para informar de que el niño se había metido en el agua y no había vuelto a salir, explicó un portavoz de la policía de Miami-Dade.

Finalmente, tras encontrarlo, los paramédicos llevaron al niño al Jackson Memorial Hospital donde lo estabilizaron.