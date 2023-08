Limay Blanco entrega dos nuevas casas a familias cubanas necesitadas en emotiva fiesta

Limay Blanco hizo entrega este miércoles de las casas 24 y 25 en una emotiva fiesta que reunió a la veintena de familias que hasta ahora fueron beneficiadas con la entrega de una vivienda en La Habana, y a la que asistieron también algunas de las personas que de forma sistemática ayudan al Ministerio Cristo Cambia Vida.

"Esto te lo dio Dios, no te lo dio Limay. Dios le tocó el corazón a Limay y a cada una de las personas que ayudaron", aclaró el humorista y filántropo en un video que incluyó un conmovedor resumen de las casas entregadas hasta ahora.

En el segmento final, Limay dijo que tenía dos casas inmediatas pendientes: una mamá con cinco niños que vive en un contenedor y la cubana que tiene nueve hijos; caso este último que el humorista admitió que ha sido el que más trabajo le ha dado y por el que subió hasta cinco videos a redes sociales sin llegar a reunir la cifra necesaria.

A pesar de cierto suspense sobre cuál de las dos sería la agraciada con una nueva vivienda, el humorista concluyó dando la sorpresa y dijo que las dos.

Limay precisó que recibió dos jugosas donaciones -una de 3 mil y otra de mil- para la casa de la madre que vivía en un contenedor, cifra a la que le faltaron 700 dólares que puso el Ministerio Cristo Cambia Vidas.

Por otra parte, a pesar de los sinsabores y espera, la madre que tiene nueve hijos también recibió el esperado regalo de una vivienda. En las últimas semanas el humorista había insistido en varias ocasiones sobre la petición de ayuda para completar los 5 mil dólares necesarios para comprar una casa a esa familia.

"Señores, gracias a las personas que pusieron un dólar, que pusieron dos, que pusieron de lo que tenían, no de lo que les sobraba... Muchas gracias. He pasado pasado por muchas cosas: para algunos soy un estafador, un ladrón, preguntan de qué vivo .... pero recuerden que nadie le tira piedras a un árbol que no tenga frutos, y ahí hay 25 frutos", concluyó emocionado.

