Anuncian abridor de Industriales para tercer juego de la final; Yasmany Tomás sigue sin alta médica

El derecho Jonathan Cruz será el abridor de Industriales para el tercer desafío del playoff final por el título cubano de pelota, que en estos momentos va ganando 2-0 la escuadra de Las Tunas.

La información la dio a conocer en sus redes sociales el periodista Boris Luis Cabrera, quien también ofreció pistas en torno al estado de salud de dos piezas fundamentales en la ofensiva del equipo habanero.

"Ariel Hechavarria no podrá jugar producto de su lesión y Yasmany Tomás, aunque ha mejorado bastante, aún no tiene el alta médica y no se puede asegurar su presencia en la alineación", escribió Cabrera.

Esto último es un nuevo motivo de pesar para la afición capitalina, cuyo conjunto ha lucido frágil a la hora de hacer uso del madero. De los dos casos, obviamente, el más lamentable es el del exligamayorista Tomás, el cual sufrió una intoxicación alimentaria que le impidió viajar al oriente del país para participar en los dos primeros choques de la serie.

Los Leñadores le sacaron partido al último tercio en cada uno de esos encuentros. En el inaugural la pizarra llegó igualada a dos al séptimo episodio, cuando los locales marcaron tres veces y un inning más tarde hicieron otras dos carreras, para dejar el score 7x2. Mientras, en el otro cotejo volvieron a anotar en tres ocasiones en el llamado 'lucky seven', para de esa manera remontar y ponerle cifras definitivas (4x3) al compromiso.

A lo largo de la historia del clásico doméstico, Las Tunas solo pudo coronarse en 2019. Industriales, en tanto, lo logró en 12 oportunidades, pero la última de ellas data del lejano 2010.