Yomil posa con cara de malote: "Me sale natural"

Yomil Hidalgo está en pleno auge creativo y disfrutando de su interacción con el público en las redes sociales. Dejó para sus fans una foto con cara de malote y aseguró que le sale natural.

También publicó breves videos con adelantos de un disco de trap que está preparando bajo el título #F5. Aseguró hace pocos días que este álbum "viene cargado de barras".

El reguetonero está soltero en La Habana y tiene el perfil de Instagram caliente. No paran de salirle admiradoras por doquier.

Historias de Instagram Yomil

Una de las personas que confesó sentirse atraída por Yomil fue la influencer cubana La Damosky. Ella también está soltera desde hace poco tiempo, pero en Miami.

La Damosky dijo que está dispuesta a dejar su orgullo a un lado para escribirle a Yomil para iniciar una amistad que quizás pueda llevarlos a algo más.

Historias de Instagram Yomil

"Eso es lo que yo necesito, un jabao que me rompa completa. Necesito un hombre así, fuerte, malo, que me controle, que me diga 'se acabó, dale, entra por el aro'", comentó en tono de broma la influencer.

Los seguidores de ambos están muy animados y han dejado claro en las redes que quieren "ver esta novela", pero lo cierto es que hay una distancia física dura de romper entre Miami y La Habana.